Fabrizio Corona lancia una nuova app che offre lavoro: avete già capito di che si tratta?

Fabrizio Corona sorprende tutti ancora una volta. “E adesso che si è inventato?” vediamo tra i commenti al post che ha appena pubblicato su Instagram. Un post in cui si vede la scritta I Want You con la faccia di Fabrizio Corona. Inoltre, la scritta ‘Scarica l’app Speeo’.

“Diventa tu il Nuovo Re dei Paparazzi!!! Presto tutte le novità in uscita da lunedì con CORONA MAGAZINE”. Insomma, che abbia avuto un lampo di genio, questo pare assodato. Fabrizio Corona è una vera e propria macchina da soldi. Non si arrende mai. Non si ferma mai.

Di cosa si tratta? Fabrizio Corona e la sua app

“I want you” si può tradurre forse in offerte di lavoro. Offerte di lavoro che creerebbe Fabrizio Corona con questa app. Non sappiamo ancora niente. Ancora per un po’, dovremo rimanere nel dubbio. Eppure, qualcosa forse siamo riusciti a capirlo. Secondo quello che abbiamo potuto ‘afferrare’, tramite questa app ci si potrà inventare il lavoro da paparazzo. Tutti potranno accedervi e inventarsi un lavoro. Un lavoro che consisterebbe nel fotografare dei Vip per poi caricare le immagini su questa app. E dopo? Dopo, chissà. Così si va troppo oltre. Queste sono solo nostre supposizioni e non possiamo spingerci troppo in là con la fantasia. Il dato certo è che, per quanto lo critichino, Fabrizio Corona è una persona molto intelligente che sa benissimo come fare business.

Ultimamente, è stato aggredito nel bosco dello spaccio a Milano. Ha documentato tutto con video e foto. Una parte li ha caricati sul suo profilo Instagram, ed altri li ha tenuti per sé. Andrà tutto in onda a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Racconterà tutto lì, in quel programma. Ha deciso così.

