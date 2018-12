Federica Panicucci, stop Mattino 5: ecco cosa sarà trasmesso al suo posto prossimamente.

Una lunga pausa prevista per Federica Panicucci e il suo Mattino 5: il programma andrà in sosta a partire dal 17 dicembre per dar modo ai conduttori di riprendere fiato. Il lavoro in TV, per quanto non si direbbe, è abbastanza stressante. Pertanto, Federica Panicucci e gli altri avranno bisogno di riposare un po’, almeno per il periodo natalizio. Brutta notizia, tuttavia, per i suoi fan che adesso dovranno fare a meno di lei ogni mattina.

Per leggere ulteriori notizie su Federica Panicucci –> CLICCA QUI

Mattino 5 si ferma: quale programma al suo posto?

Mattino Cinque andrà dunque in vacanza fino a gennaio. Al suo posto, nei palinsesti, dovrà esserci per forza qualche altro programma. Stando a quanto si apprende, a partire da lunedì della settimana prossima alle 8.45 ci sarà il documentario Wild New Zeland, che durerà più o meno un’ora ogni giorno. Alle 9.50 circa, lunedì e martedì sarà il momento di Life oh the Reef, mentre da mercoledì a venerdì andrà in onda La vita segreta dei koala.

LEGGI ANCHE —> Federica Panicucci, il lutto che le fa male: scoppia in lacrime in diretta

Federica Panicucci in vacanza a dicembre: dove andrà?

Ecco che, a questo punto, sorge spontanea una domanda: Federica Panicucci andrà in vacanza? Nel senso: la vedremo da qualche parte in qualche strabiliante posto tropicale a godersi il caldo e il mare? Chissà, ultimamente è stata in Sudamerica con suo marito proprio in quei posti che fanno brillare gli occhi. Staremo a vedere.

Ultimamente, su Federica Panicucci è venuta fuori dal web una voce che parlava di presunta sostituzione di Federica Panicucci alla guida del programma Mattino Cinque. Un rumor che si è subito tramutato in una bufala. La falsa notizia parlava di Emanuela Folliero al suo posto. Tutto, però, è stato subito smentito quando la conduttrice ha minacciato di querelare chiunque altro avesse provato a diffondere la voce. La padrona di casa sarà sempre lei e il suo pubblico ne sarà sicuramente contento.

Leggi anche –> Federica Panicucci mette “like” ai commenti carini, arriva l’attacco: “È così che passi il tempo?”