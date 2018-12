Francesco Monte e Giulia Salemi: schermaglie sui social “Mi tratta Male”, ma poi scatta il bacio.

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la fine del Grande Fratello Vip 2018 sembra proseguire a gonfie vele. I due sono spesso insieme e a tenerci aggiornati è proprio la Salemi dal suo profilo Instagram. L’ex gieffina infatti ha da poco pubblicato una storia che la ritrae assieme a Francesco Monte in cui i due si scambiano effusioni e battuttine.

Giulia Salemi: “Non mi dà il bacio, mi tratta male”

“Mi tratta male” dichiara Giulia Salemi con la voce da bambina mentre è abbracciata a Francesco Monte. Il suo fidanzato, se così possiamo chiamarlo, risponde: “Beh guarda come ti sistemi ogni venti secondi”. Le battute quindi si rivolgono al fatto che la Salemi nelle sue storie su Instagram è sempre molto impostata e cerca di apparire al meglio, perdendo un po’ di quella spontaneità che invece l’aveva caratterizzata dentro la casa del Grande Fratello Vip. “È un congiura contro di me! Chi è che è dalla mia parte?”.

Francesco Monte è già stanco di Giulia Salemi?

Il dubbio sulla loro storia d’amore però resta in quanto Francesco Monte, quando era uscito dall‘Isola dei Famosi 2018 aveva avuto una brevissima relazione con Paola Di Benedetto. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, dopo qualche mese aveva lasciato la Di Benedetto senza troppe spiegazioni. Ecco allora che anche una semplice battuta come quella fatta tra i sorrisi e i baci a Giulia Salemi fa rizzare le antenne ai followers. Che Francesco Monte si stia già stufando della Salemi? Ovviamente a oggi non possiamo ancora saperlo. Dovremo aspettare e vedere come procedono le cose.

Francesco Monte e Giulia Salemi insieme dopo il Grande Fratello Vip

Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte si sono ricongiunti con un bacio e pubbliche effusioni. Il tutto però è immortalato quasi esclusivamente dalla storie di Giulia e non da Monte il cui profilo Instagram sembra tacere.