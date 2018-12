Gerry Scotti lascia tutti di stucco: “Il bagno di cioccolato con la Hunziker”

Il volto popolare della televisione italiana, Gerry Scotti, è protagonista di una scottante confessione. Il conduttore, infatti, in un’intervista al settimanale “Chi”, si è raccontato a 360°. Ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita. Dalla sua adolescenza. Fino alla carriera televisiva. Che, oseremmo dire, costellata di continui ed interminabili successi. In particolare, però, Gerry racconta di un episodio che lo ha fortemente turbato. Ma che d’altra parte ha contribuito a renderlo ciò che è adesso. Ma di cosa stiamo parlando? Il conduttore, infatti, quando frequentava il liceo, ha subìto delle discriminazioni. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Gerry Scotti, la dolorosa confessione: “Ecco perché sono stato discriminato”

Il suo ritorno con “Chi vuol essere Millionario?” non è passato per nulla inosservato. E, così, in una lunga intervista a “Chi”, Gerry Scotti racconta della sua vita. In particolare, di un episodio. Il conduttore era, all’epoca, un adolescente. Andava in un liceo frequentato dall’alta borghesia milanese. Ma lui, figlio di un operaio, ha vissuto quegli anni con “terrore”. Gli insegnanti, una volta saputo il mestiere di suo padre, ritennero che quella non fosse stata la scelta adatta a lui. Ma che, piuttosto, si sarebbe dovuto iscrivere ad una scuola professionale. Parole dure, insomma. Che hanno fortemente turbato all’epoca il ragazzo. “Quelle parole, però, mi hanno dato la spinta a farmi diventare quello che sono adesso”, così chiude l’intervista il conduttore. Dimostrandosi fiero ed orgoglioso di ciò che è adesso. Insomma, caro Gerry, sei un esempio da seguire.

L’aneddoto su Michelle Hunziker

Sappiamo che i due si conoscono e che tra loro c’è anche un rapporto di amicizia. Quello che ha raccontato Gerry Scotti nella sua intervista a Chi su Michelle Hunziker, tuttavia, ci lascia spiazzati. Insomma, il noto conduttore di ‘Chi vuol essere milionario’ ha rivelato di essersi ritrovato in una situazione abbastanza ‘complicata’ da gestire: “Ho persino fatto il bagno di cioccolata calda con Michelle Hunizker. È stata una tentazione bellissima, c’era da diventare matti”.

Beh, in effetti, fare un bagno di cioccolata calda con Michelle Hunziker non è un qualcosa che capita a chiunque. Possiamo dire che Gerry Scotti sia stato abbastanza fortunato sotto questo punto di vista. Non trovate?