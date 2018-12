View this post on Instagram

Voglio chiedervi una cosa. Siete tante, tantissime, soprattutto donne, ahimè, a scrivermi cose orrende. Con una cattiveria inaudita, mirando a ferirmi, a farmi veramente male. I miei amici mi consigliano di smettere di leggervi, ma così perderei anche tutti i messaggi belli che ricevo, e non voglio. Ma mi chiedo: perché lo fate? Perché da donne la vostra indole non è di lasciarmi vivere la mia vita o al massimo di esprimere opinioni costruttive? Siete durissime, a volte su cose irreali, non vere, ed io penso che se siete giovani, vivrete malissimo, ma veramente male, il passare degli anni sul vostro corpo. E se invece siete già un pochino più avanti, come me, dovreste sapere che la solidarietà femminile è la nostra forza, e che così non andremo da nessuna parte. Io amo le donne, ho tante amiche donne e capita a tutte di criticarci, ci sta. Ma mai diremmo cose cosi cattive. Mai. I social vi danno la possibilità di essere orribili con chi volete. Sta a voi decidere se esserlo oppure no. Essere civili, gentili ed educate è un vostro diritto. Esercitatelo. Photo my babe @fabio_lovino_ Mua @claudiaferri1 #stobene #teamjane #janealexander #jelia