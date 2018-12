La bellissima fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico, si mostra sul web in una foto decisamente ‘fuori tempo’

Pare che la conduttrice de Il processo di Biscardi abbia una spiccata preferenza per lo stile animalier. Sul suo profilo Instagram si mostra spesso con attillate maglie con fantasie che richiamano la pelle del leopardo. Stavolta però ha scelto di mostrarsi in costume da bagno di fronte al mare. Una scelta davvero bizzarra dato il periodo: mentre tutti si preparano addobbando alberi di Natale e ricoprendosi con maglioni di lana, la Persico sceglie di mostrarsi in versione del tutto estiva. Un costume piuttosto succinto che lascia vedere praticamente tutto. La bellissima fidanzata del calciatore della Juventus è entrata di diritto nella schiera delle wags più amate del calcio italiano. Il suo programma su 7gold sta andando bene e anche nella vita amorosa tutto procede a gonfie vele.

Michela Persico: la fidanzata di Daniele Rugani si mostra in costume leopardato

La conduttrice de Il processo di Biscardi, oltre a mostrare la sua simpatia in Tv, non manca di esibire anche la sua bellezza. Occhi chiari e lunghi capelli biondi incorniciano un elegante volto sottile. Inoltre il costume da bagno piuttosto stretto mostra tutti i particolari del suo corpo tonico e in forma: tante ore di palestra hanno di certo dato i loro frutti. Lo shooting fotografico ha avuto il successo sperato sul web: la linea di costumi è di certo piaciuta tanto quanto la modella che lo indossava. I commenti su Instagram si sprecano: oltre ai tantissimi complimenti per la sua bellezza, in tanti scrivono che questa foto fa davvero venire voglia di estate. Mentre ci prepariamo a trascorrere il prossimo Natale ormai alle porte Lady Rugani si gode il sole e il mare in costume da bagno.

