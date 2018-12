Million Day, ecco quali sono i numeri vincenti del 14 dicembre: a breve saranno visibili sul nostro sito

Vi piacerebbe vincere un milione di euro con il prezzo di un caffè al bar? Ebbene, con Million Day si può. Il nuovo gioco di Lottomatica è nato solo lo scorso febbraio ma ha già cambiato la vita di diversi fortunati giocatori. Le possibilità di indovinare l’intera sequenza di numeri non è altissima, solo 1 su 3.478.761. Ma chi è riuscito nell’impresa ha dimostrato che non è impossibile. L’ultimo milionario italiano è stato eletto lo scorso 9 dicembre a Iglesias (CI). Due vincitori a novembre invece ci sono stati a Milano e Genova. Dunque vincere non è impossibile. Basta farsi toccare dalla Dea bendata. In fondo il costo della singola giocata è solo di un euro. E tu cosa aspetti a giocare?

La combinazione vincente è la seguente: 13 – 38 – 48 – 52 – 54

I numeri vincenti del Million Day 14 dicembre

Anche oggi può essere un Million Day. Gioca e scopri la cinquina vincente e potresti essere tu il fortunato vincitore. Ogni giocatore ha la possibilità di giocare fino alle 18:45 del giorno stesso e attendere l’estrazione puntuale delle 19. Se preferite utilizzare la più pratica e semplice modalità tecnologica, potrete giocare direttamente dall’App sul vostro mobile. Se invece non volete occupare spazio sul vostro smartphone, potrete giocare direttamente dal sito ufficiale del gioco. Inoltre Million Day piace perché è un gioco davvero ‘generoso’: anche coloro che riescono ad indovinare due, tre o quattro numeri della combinazione vincente hanno diritto ad un premio. Naturalmente le cifre sono proporzionate alla quantità di numeri indovinati: 2 euro per chi indovina 2 numeri, 50 euro per tre numeri e 1000 euro per quattro numeri. Million Day riesce a far vincere tutti ogni giorno. E tu cosa aspetti a giocare?

