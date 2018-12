Nadia Toffa Instagram, la foto in compagnia di un uomo misterioso definito l’uomo più importante della sua vita. Chi è.

Nadia Toffa torna a far parlare di sé con un post su Instagram molto emozionante. La conduttrice e Iena, Nadia Toffa ha postato una foto che la ritrae in compagnia di un uomo misterioso. Lo scatto è accompagnato da una lunga didascalia in cui Nadia Toffa descrive l’uomo come un amico, amore, fratello, complice. Si chiama Max ed è un uomo molto importante per la Toffa che, a quanto si capisce, l’ha accompagnata in questi mesi difficili mentre combatteva con la sua malattia.

La foto di Nadia Toffa con un uomo misterioso

Nadia Toffa posta su Instagram la foto con il suo amico Max con cui ha trascorso una serata intensa. Chiacchiere, risate ed emozioni, in una serata che viene ricordata con una foto su Instagram. Nadia augura poi a tutti di avere una persona nella propria vita come Max: “Avete una persona così nella vostra vita? Io spero di sì” dichiara la Toffa. Pare che tra i due la complicità sia alle stelle: Max aiuterebbe Nadia Toffa ad assaporare ogni momento bello della vita con un semplice sorriso o brindisi. Ma non solo anche tanta tenerezza, attimi di bellezza infinita come li descrive Nadia Toffa stessa.

Nadia Toffa Instagram: il post commovente

Ecco cosa ha scritto Nadia Toffa su Instagram per accompagnare lo scatto che la ritrae con il suo amico Max. “Buongiorno amici carissimi…Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi….una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. “MAX È MAX”. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah quando ci vedrà su instagram viene a casa mia e mi strozza🤣🤣addio amici…👋🏿)assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza 🙏🏿 e buona vita a tutti”

