Nadia Toffa si scoraggia: il messaggio appena dopo la diretta de Le Iene

Nadia Toffa è come un raggio di sole che entra nelle case delle persone tutte le volte che appare in tv. Gliel’ha scritto proprio una sua fan su Instagram tra i commenti all’ultimo post. Beh, in realtà è vero. Nadia Toffa sprizza positività da tutti i pori. Sempre. Ogni volta che la vediamo ha sempre un sorriso da regalare. E possiamo soltanto immaginare quanto costi un sorriso ad una persona ‘in difficoltà’ e quanto possa valere per chi è nelle stesse condizioni. Ne parlava proprio la stessa Nadia in un post che raccontava dei medici di reparto, quelli che si occupano della chemioterapia e tutte le altre cure.

Nadia Toffa un po’ giù: “Non mi faccio illusioni”

Per quanto possa essere una persona super positiva, Nadia Toffa si scoraggia perché è pur sempre un essere umano. Con le sue debolezze, le sue ansie, le sue paure. Una persona malata di cancro, un po’ di paura deve avercela per forza. Purtroppo, non sempre si può essere allegri e dispensare sorrisi.

Così, tra i commenti, ci accorgiamo di una Nadia Toffa che si scoraggia quando le dicono certe cose. Qualcuno le scrive: “Ti auguro di sconfiggere questo male, sei forte”. Lei risponde: “Lo spero tanto anche io ma non mi faccio illusioni per non avere delusioni”.

Insomma, qui sembra un po’ offuscata tutta quella energia che trasmette spesso ai suoi followers. Non ha tutti i torti, come abbiamo scritto, è un essere umano e deve per forza fare i conti con dei momenti ‘no’. Purtroppo, Nadia Toffa sta combattendo una battaglia difficile. Siamo tutti sicuri che con la sua forza riuscirebbe a sconfiggere anche dieci draghi tutti insieme. E’ una persona tenace, la nostra Nadietta, che per quanto piccola possa sembrare riesce spesso a sprigionare un uragano di sentimenti positivi che non possono che far bene alle persone. Tuttavia, sono più che comprensibili questi momenti in cui si scoraggia e magari non vede proprio tutto rose e fiori. E’ amata, molto amata. Ce ne accorgiamo dai commenti che arrivano al suo account Instagram e non solo.

Nell’ultima puntata del 2018 non doveva andare in onda con Alessia Marcuzzi. Eppure, la produzione le ha concesso un piccolo fuori programma. Nadia Toffa è andata in diretta con la sua collega. Quand’è entrata al centro della scena, si è sentito un vero e proprio boato del pubblico che ha esultato nel vederla. Ecco, un’altra grandissima manifestazione d’affetto nei suoi confronti. Il suo pubblico la ammira, le vuole bene. E lei ricambia con i suoi sorrisi che, come detto, sono preziosi.

