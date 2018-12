Suburra 2- la serie sta per tornare: Netflix lo ha annunciato ufficialmente sul suo profilo social

Torneranno sempre su Netflix le violente vicende di Aureliano e Spadino e delle loro tormentate famiglie. Stavolta un ruolo di primo piano sarà quello delle donne, in primis Claudia Gerini nei panni di Sara Monaschi. Dopo la fine della prima stagione che ha lasciato senza fiato i fan della serie, vedremo come si evolveranno le vite dei personaggi delle due famiglie rivali. Gli Adami e i sinti Anacleti si scontreranno ancora per il controllo di grossi affari nella Capitale. Aureliano, interpretato da un magistrale Alessandro Borghi dovrà non solo confrontarsi duramente con Giacomo Ferrara, nei panni di Spadino, ma anche risolvere questioni di famiglia con la sorella Livia. A ‘gestire’ il tutto dall’alto ci sarà sempre Samurai, che è ispirato al personaggio di Massimo Carminati. La data ufficiale di inizio è già nota: Suburra 2 tornerà il 22 febbraio del nuovo anno.

Suburra 2 la serie: ecco chi sono i protagonisti della seconda stagione

Riconfermata gran parte degli attori della serie di grande successo ambientata a Roma. Oltre ad Aureliano e Spadino torneranno Sara Adami di Claudia Gerini, il giovane Lele, lo spietato Samurai. Grande assente lo zingaro Manfredi, interpretato da Adamo Dionisi, che abbiamo visto morire alla fine della prima stagione. Insomma le vicende dei vari protagonisti si intrecceranno ancora una volta sullo sfondo di una Roma violenta. Pur di controllare il traffico di droga nella periferia laziale e nel centro i protagonisti saranno pronti a tutto e, come nella prima serie, talvolta dai personaggi più ‘in sordina’ ci saranno grandi novità. In attesa di conoscere le nuove vicende degli Adami e degli Anacleti, aspettiamo l’inizio della seconda stagione di Suburra, che sarà trasmessa il 22 febbraio del nuovo anno su Netflix.

