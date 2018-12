Vincitore X Factor 2018 ecco chi ha trionfato nella dodicesima edizione tra Luna, Anastasio, Naomi e i Bowland.

Finalmente ci siamo. Anche questa Finale di X Factor 2018 è arrivata al termine e abbiamo scoperto chi è il vincitore della dodicesima edizione del Talent targato Sky. La battaglia tra Naomi, Luna, Anastasio e i Bowland è stata durissima. Fino all’ultimo i quattro ragazzi rimasti in gara per il team under donna, under uomini, gruppi e over dei giudici Mara Maionchi, Lodo Guenzi, Manuel Agnelli e Fedez si sono dati battaglia.

Vincitore X Factor 2018: Anastasio

La serata si è svolta in tre manche: la prima ha visto i concorrenti rimasti in gara cantare insieme a Marco Mengoni. Dopo questa prima fase c’è stato un primo eliminato. La seconda manche è poi cominciata con un medley in cui tre ragazzi rimasti in gara di X Factor hanno cantato i loro 3 brani migliori in tutta questa edizione di XF12. L’ultima manche poi è servita a decretare il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018 che è stato

Anastasio: era il vincitore favorito per X Factor 2018 e alla fine così è stato. Proprio lui ha trionfato in questa dodicesima edizione in cui abbiamo visto il prevalere del genere rap fra tutti gli altri. Sia lui che Luna e Naomi infatti hanno portato nuovamente il rap in scena a X Factor e alla fine si è anche dimostrata la scelta vincente.

Secondo classificato X Factor 2018: Naomi

Naomi: la concorrente di Fedez è stata quella che più di tutti ha avuto un vero e proprio percorso caratterizzato da alti e bassi nel corso della trasmissione. Infatti c’era chi sosteneva che non fosse adatta al programma e oggettivamente le prime scelte fatte dal suo giudice, Fedez, non le avevano dato il giusto valore. Anche lo stesso inedito cantato da Naomi non rappresentava veramente ciò che la ragazza era e soltanto nelle ultime puntate c’è stata una vera e propria rimonta della cantante del gruppo degli over di Fedez che ha poi portato Naomi con il suo stile inconfondibile la sua voce incredibile alla finale.

