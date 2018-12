Alfonso Signorini, duro colpo per Barbara D’Urso

Il noto opinionista del Grande Fratello Vip, nonché giornalista di gossip, Alfonso Signorini, è il primo ospite del talk “Le Belve”. Programma, andato in onda su Nove alle 22:45 e condotto da Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana. Il direttore di “Chi”, in questa lunga intervista ha raccontato particolari aneddoti della sua vita professionale e privata. Ma non solo. Perché Alfonso ha avuto l’opportunità di esprimere il suo parere su alcuni suoi colleghi. Ed, in particolare su una. Stiamo parlando, infatti, di Barbara D’Urso. La regina indiscussa di Mediaset. Sulla quale, l’azienda della famiglia Berlusconi conta particolarmente. Affidandole così ancora più programmi. Ebbene. Ma cosa ne pensa allora Alfonso di Barbara? Ve lo sveliamo.

Alfonso Signorni, duro colpo per Barbara D’Urso: come reagirà adesso?

Terminato l’impegno con il Grande Fratello Vip e Casa Signorini, il noto opinionista non si è per nulla fermato. Anzi. Ospite fisso de “La repubblica delle donne”, è stato intervistato, venerdì 14 dicembre, nel programma “Le Belve”. Il giornalista, così, ha dato libero sfogo ai suoi pensieri. Ed, in particolare, ha espresso il suo parere su una sua collega, Barbara D’urso. “È una macchina da guerra. Conosce molto bene il mezzo televisivo”. Insomma, parole sicuramente di apprezzamento nei confronti di Carmelita. Ben presto, però, arriva la stoccata: “Ma non mi piace per niente. Troppi finti ammiccamenti. Falsi stupori. Farsi vedere casalinga quando la realtà è un altra”. Parole davvero forti queste di Alfonso. Che, d’altra parte, si è sempre contraddistinto per la sua spudorata sincerità. Come reagirà, adesso, Barbara?