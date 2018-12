Andrea Pinna, l’amara confessione a Rivelo

Continua il successo di “Rivelo”. Programma condotto da Lorella Boccia, ballerina di Amici, e messo in onda ogni venerdì in seconda serata. Ogni settimana, nello studio televisivo, si alternano i Vip del momento. Che si confessano e si raccontano a 360°. Questa settimana è stato il turno di Luca Marin, ex nuotatore italiano, e Andrea Pinna. Entrambe sono state delle interviste emozionanti e sconvolgenti nello stesso tempo. Ed, in particolare, quella di Andrea. Il ragazzo, infatti, ha confessato dei dolorosi momenti della sua vita. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Il famoso blogger Andrea Pinna, ospite a Rivelo, si è completamente messo a nudo di tutti i suoi segreti. Il ragazzo, infatti, ha confessato di aver avuto un fidanzato. Ma che, qui sussiste la sconvolgente confessione, quest’ultimo lo avrebbe tradito con un ballerino di Amici. Andrea è certo di questa cosa. “Una sera sono andato a ballare nello stesso posto dove è andato lui. E l’ho visto che andava via con questo ballerino”, queste sono le dolorose parole che l’influencer utilizza per descrivere la sua più grande delusione. Naturalmente il nome è ancora top secret. Anche se Pinna ha dato dei chiari indizi: “All’epoca era un alunno e il suo nome inizia con la A”. Secondo Andrea, però, dietro a questa scelta del suo ex fidanzato, ci sarebbero motivi di popolarità: “Io ero un semplice commesso, mentre l’altro aveva fama e popolarità”.

Andrea Pinna a Rivelo: “Ho subìto delle minacce”

Ma non è per nulla finita qua. Ve lo avevamo anticipato che Andrea si è spogliato di tutto. Dopo la parentesi dedicata all’amore, il blogger e ideatore della pagina “Le perle di Pinna” ha confessato di aver subito delle minacce, solo per essersi dichiarato omosessuale. “Nemmeno i miei familiari lo sanno. Una volta hanno utilizzato la foto con i miei nipotini, dicendo che io approfittavo di loro. Mi ha fatto molto male leggere quei commenti”, così inizia il suo discorso Andrea. Ma c’è dell’altro. L’influencer, infatti, racconta di essere stato preso in giro dalla sua professoressa delle medie: “Mi chiamava signorina Pinna, solo perché avevo un problema alla corde vocali”.