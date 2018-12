Anna Tatangelo nel mirino, il popolo di Instagram la accusa: “Hai esagerato”

Dopo l’intervista fatta a Le Iene, Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé. Anche se, in particolare, è nel mirino del popolo Instagram. La bella cantante, dopo aver pubblicato uno scatto, sul noto social network, ha suscitato le reazioni dei suoi followers. E, dobbiamo confessarvelo, non sono per nulla reazioni positive. La bella cantante di Sora, nello scatto, si trova in auto per recarsi all’evento di Elisabetta Franchi. A cui, tra l’altro, hanno partecipato moltissimi altri Vip del momento. Come è solita fare, Anna, quindi, ha condiviso con i suoi fan, l’outfit della serata. A noi, a dir la verità, sembra incantevole. Ma a detta di alcuni utenti, ha totalmente sbagliato. Troppo truccata e troppo rifatta. Questo è quello che le recriminano i suoi amati followers.

Anna Tatangelo nel mirino, il popolo di Instagram la critica

L’ultimo scatto pubblicato da Anna Tatangelo ha creato un po’ di agitazione tra i suoi followers. Con un minidress color cipria, la bella cantante ha destabilizzato un po’ tutti. Incantevole come sempre. E, soprattutto, con un abito che evidenzia al massimo la sua perfetta silhoutte. Eppure, non tutti hanno avuto un giudizio unanime. A detta di alcuni suoi fan, infatti, Anna appare troppo truccata. Ma non solo. C’è chi le recrimina, addirittura, di aver abusato della chirurgia estetica. Seppure, infatti, la foto abbia ricevuto in men che non si dica 20 mila like. È possibile notare i commenti negativi: “Sembri di plastica”. Oppure: “Hai un po’ esagerato con il trucco”. Non mancano, però, commenti altrettanto positivi. “Sei bellissima”. E, anche, “Sei perfetta”. A dir la verità, a noi sembra magnifica. Voi che ne pensate??