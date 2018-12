Cristina Buccino mostra gli addominali: una forma atletica eccezionale!

Cristina Buccino è una delle più belle modelle e showgirl che possiamo trovare in circolazione. Italiana DOC, nata a Castrovillari, in Calabria. Ha due sorelle che sono quasi identiche a lei, tanto che sembrano gemelle: Mary e Donatella. Talvolta le vediamo insieme nelle storie Instagram e facciamo fatica a distinguerle. Manco a dirlo, tutte e tre di una bellezza fantastica. Cristina è quella che ha scelto la strada della passerella e della televisione. E’ una modella alta 1,70 e che pesa 62 kg appena. Tiene molto alla sua forma atletica: infatti, molte volte si riprende mentre fa esercizi per allenare gli addominali che sono sempre più scolpiti, come in questa foto:

Una forma fisica da paura: Cristina Buccino conquista tutti

Sarà l’orgoglio del suo personal trainer, ammesso che ne abbia uno. Cristina ha veramente conquistato Instagram grazie alle foto dei suoi addominali. L’immagine in questione è stata trovata nelle storie, per cui non abbiamo potuto vedere i commenti dei fans. Tuttavia, sosteniamo con fermezza che le saranno arrivati in direct diversi complimenti. E come dargli torto?

E’ da tempo che non la vediamo in un programma televisivo e in molti si domandano il perché. Una bellezza come la sua potrebbe dare un nuovo raggio di luce a qualsiasi salotto televisivo. Su Instagram è molto seguita. Ha un pubblico da 2,7 milioni di followers. Insomma, mica male? Di Cristina Buccino si è parlato molto anche in passato per alcuni suoi flirt, tra cui un ex tronista di Uomini e Donne, il figlio di Gigi D’Alessio e – anche se non c’è niente di verificato – di un presunto flirt anche con Cristiano Ronaldo ad Ibiza.

