Diletta Leotta in abito trasparente incanta tutti

Senza dubbio, Diletta Leotta è il personaggio del momento. Viso angelico, bellezza smisurata e bravura sconfinata nel suo lavoro, sono gli ingredienti giusti per il successo. La giornalista sportiva, conosciuta per la conduzione dei suoi pre e post partita di Serie B, è diventata, ormai, un fiume in piena. Sempre piena di impegni. Ora con “Il contadino cerca moglie”. E, poi, con “Diletta Gol”. Insomma, la Leotta non si ferma mai. È una macchina da guerra. Ma non solo. Perché Diletta è molto attiva anche sui social network. Ed, in particolare, su Instagram. Dove condivide, con i suoi followers, i migliori scatti della giornata. Ebbene. Proprio poche ore fa, la bella Diletta ha pubblicato uno scatto davvero stupefacente. Vi anticipiamo solo che è in abito trasparente.

Diletta Leotta in abito trasparente: incanta tutti i suoi fan

Sappiamo tutti che Diletta Leotta è di una smisurata bellezza. È la classica ragazza, oseremmo dire, acqua e sapone. Che sia truccata o senza trucco, poco importa. Diletta è sempre magnifica. A testimoniarlo sono le sue numerose foto presenti sul suo profilo Instagram. Ed, in particolare, quella pubblicata poche ore fa. Diletta, infatti, per una particolare occasione, ha indossato un abito adatto alla circostanza. Parliamo, infatti, del 20esimo anniversario di una nota marca d’abbigliamento. E cosa poteva indossare Diletta se non un abito all’altezza della situazione? Ebbene. La bella Leotta ha sfoggiato un abito pazzesco. Corpetto coloratissimo e decisamente trasparente. Un vestito che, insomma, non fa altro che risaltare le sue perfette forme fisiche. Anche le trasparenze, d’altra parte, evidenziano le sue toniche gambe. Un vero e proprio incanto, non c’è che dire.