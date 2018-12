Elisabetta Gregoraci si è mostrata così in uno scatto mozzafiato: intimo trasparente per i suoi fan

Elisabetta Gregoraci ha letteralmente mandato in delirio i suoi fans su Instagram con una foto da capogiro. La vediamo seduta su una sedia, in intimo trasparente, e con in mano il cellulare. L’altra mano invece è tra i capelli. Insomma, sembra una dea. Una bellezza che toglie il fiato, la sua. La ex moglie di Flavio Briatore ha fatto impazzire tutti i suoi followers che, di primo mattino, si sono ritrovati con un’immagine mozzafiato sulla propria home di Instagram.

La mamma di Nathan, prima d’ogni altra cosa

Cosa non si farebbe per un figlio? Esiste qualche cosa al mondo che una madre non sarebbe disposta a fare per il bene di suoi figlio. Nella relazione con Flavio Briatore è nato Nathan: gioia di mamma e papà. Nonostante la separazione, continuano ad essere ‘uniti’ in un certo senso proprio per il piccolo. Non vogliono in alcun modo che soffra per questo allontanamento. Per cui, a Natale, hanno scelto di stare insieme. “Nonostante la separazione, io, Flavio Briatore e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. E passiamo il Natale insieme”. Queste le sue parole ad Oggi.

Per cui, prima di essere una showgirl oppure – in passato – la moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci sarà per prima la mamma di Nathan. A prescindere da ogni altra decisione e da ogni altra situazione con cui farà i conti nel corso della vita. Il lavoro, l’amore, la sua vita stessa, quasi sicuramente, vengono dopo di suo figlio. E’ anche molto bello sapere che tra lei e Flavio Briatore ci sia ancora quel rispetto reciproco che gli consente di restare insieme per il Natale. Passare le feste l’uno accanto all’altra, per il bene del loro pargolo. Non tutte le coppie, sappiamo bene, riescono a mantenere buoni rapporti in questo modo. C’è solo da inchinarsi di fronte a questo comportamento da parte di entrambi.

