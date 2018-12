Fedez – Ferragni, arriva la prima parola di Leone: è polemica tra i genitori.

Da una parte uno dei cantanti più in vista della scena musicale italiana, dall’altra la principale fashion blogger in senso assoluto. In maniera inevitabile una coppia del genere non poteva non essere particolarmente social. A “subire” questo atteggiamento molto aperto verso il pubblico è, in maniera inevitabile, anche il figlio Leone.

La coppia, infatti, è solita mostrare, soprattutto su Instagram, quelli che sono i miglioramenti fatti passo dopo passo dal piccolino. Stavolta il noto cantante ha pubblicato un video su Instagram in cui ha immortalato il bambino mentre diceva la sua primissima parola. Ed è subito “polemica” tra i due. Già, perché i due genitori non sono sulla stessa lunghezza d’onda in relazione a quale sia stata questa parola.

Fedez Ferragni, Leone dice la prima parola: è polemica

Nel video condiviso da Fedez, infatti, si vede il piccolo dire “papà“, con lui che, orgoglioso, esulta. Sia nelle immagini che poi sotto, con un commento, la Ferragni ha detto la sua, sottolineando come sia stato un “pappa” e non un “papà“.

Ovviamente il tutto è caratterizzato da un clima molto sereno e di scherzo. Al di là di tutto, però, è sempre importante per una madre sentire il proprio figlio dire la parolina “mamma”. In ogni caso, per la Ferragni ci sarà da pazientare ancora un pochino, ma il momento non tarderà ad arrivare. Ed a quel punto sarà lecito attendersi anche da parte sua un video di risposta a suo marito.

