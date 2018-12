Giorgia Palmas e Melissa Satta protagoniste di una foto spiritosa al party di Elisabetta Franchi

Due meravigliosi esemplari di bellezza italiana in abito lungo hanno creato un siparietto molto divertente. Chi non avrebbe voluto essere al posto della Palmas che gioca toccando il lato B della compagna di Prince Boateng. Le due cugine unite non solo da un meraviglioso rapporto di parentela ma anche da un passato comune di ex veline sul bancone di Striscia la Notizia si sono mostrate molto complici e simpatiche. Entrambe in abito lungo e luccicante ricco di pailettes si sono distinte alla festa per i 20 anni del celebre marchio di moda Elisabetta Franchi. Un vero e proprio tripudio di bellezza mediterranea quello delle due bellissime sarde che hanno anche giocato davanti all’obiettivo dei fotografi. La foto naturalmente è diventata virale in breve tempo. La mano birichina della fidanzata di Filippo Magnini sul lato posteriore del tonico corpo della Satta ha fatto impazzire i fan.

Giorgia Palmas: la sua mano tocca la cugina e lascia i fan a bocca aperta

Lo scatto virale postato sul profilo di Melissa Satta ha già totalizzato migliaia di like. In tanti hanno apprezzato il gesto scherzoso e la complicità tra le due bellissime cugine sarde. E in tanti hanno commentato quanto piacerebbe loro avere la stessa opportunità della ex compagna di Vittorio Brumotti. La neo fidanzata di Filippo Magnini ha un viso estremamente sorpreso, quasi come se qualcuno l’avesse scoperta in quel momento di ‘marachella’. La bellissima fidanzata di Boateng, che indossa un meraviglioso abito di pailettes color oro, invece sembra davvero sorpresa perché non si aspettava di essere toccata proprio lì. Una festa di gran classe con ospiti altrettanto stupende: da Diletta Leotta a Eleonora Pedron, da Anna Tatangelo a Simona Ventura. Una gran bella serata quindi all’insegna dell’eleganza e del divertimento.

