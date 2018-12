Ignazio Moser beccato: Cecilia Rodriguez l’ha beccato nel suo video proprio in quel preciso istante.

Che la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser proceda a gonfie vele è, ormai, risaputo. Iniziata un po’ per caso nella casa del Grande Fratello Vip, i due ragazzi sembrano sempre più innamorati ed affiatati. Lo testimoniano i continui scatti pubblicati sui loro profili Instagram. Eppure i due sembrano già parlare di matrimonio. Ma sicuro non è una cosa imminente. Dal momento che Ignazio è pronto a partire per la nuova edizione de L’isola dei Famosi. Come farà quindi Cecilia senza il suo “nacho”? Lo scopriremo. Ma naturalmente, la bella argentina è pronta a godersi questi ultimi momenti con il suo amore. L’isola è, ormai, quasi alle porte. Ma cosa ha combinato Cecilia nelle ultime ore? Scopriamo insieme.

Ignazio Moser beccato, Cecilia lo inquadra proprio in quel momento

La coppia Moser-Rodriguez torna a far parlare di sé. Questa volta, infatti, la bella argentina ha mostrato un po’ troppo del suo caro fidanzato. Mentre Cecilia era intenta a registrare una story su Instagram, è apparso alle sue spalle Ignazio senza maglia. Uno spettacolo divino, bisogna ammetterlo. Il ragazzo mostra davvero un fisico perfetto, super allenato e statuario. Sicuramente non era nelle intenzioni di Cecilia mostrare in quel momento il suo fidanzato, ne siamo certi. Ma d’altra parte non è successo nulla di che. Anche per questo amiamo la bella Cecilia. Per la sua spiccata simpatia e ironia. Insomma, vedendo queste immagini, ci viene in mente una sola espressione: “Beata te, cara Cecilia!”