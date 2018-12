Serie A, 16a giornata: Sky e DAZN, dove seguire le varie partite.

Torna questa sera a farci compagnia la Serie A, con la 16a giornata che apre i battenti con due partite davvero da urlo. Prima l’Inter ospiterà l’Udinese in una partita tutta da vivere e piena di insidie, poi sarà la volta del derby di Torino. Si andrà, però, avanti fino a martedì e, dunque, in questo fine settimana lunghissimo lo spettacolo è praticamente assicurato.

Per quanto riguarda i telespettatori, come al solito le varie gare saranno divise tra Sky e DAZN. La prima emittente ne trasmettere 7 su 10, mentre la seconda le rimanenti tre. Andiamo, a tal proposito, a vedere quali partite potranno essere seguite da una parte e quali dall’altra

Per conoscere tutto in tempo reale sulla programmazione in tv delle varie giornate di Serie A e di calcio in generale, CLICCA QUI!

Serie A, 16a giornata: dove seguire le gare tra Sky e DAZN

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sette gare che potranno essere seguite su Sky tra quelle proposte da questo turno. Si tratta di Inter-Udinese (sabato ore 18.00), Fiorentina-Empoli (domenica ore 15.00), Frosinone-Sassuolo (domenica ore 15.00), Cagliari-Napoli (domenica ore 18.00), Roma-Genoa (domenica ore 20.30), Atalanta-Lazio (lunedì ore 20.30) e Bologna-Milan (martedì ore 20.30).

Le tre gare, invece, che saranno trasmesse in esclusiva da DAZN sono le seguenti: Torino-Juventus (sabato ore 20.30), SPAL-Chievo (domenica ore 12.30) e Sampdoria-Parma (domenica ore 15.00). Per tutte le gare ci saranno sia un post che un pre partita, con tanti contenuti esclusive in un senso e nell’altro ed anche tante interviste ai protagonisti. Lo spettacolo del calcio in TV è sempre di altissimo livello.

Leggi anche -> Stasera in Tv, sabato 15 dicembre: Festa di Natale-Telethon, NCIS, Il Peggior Natale Della Mia Vita, The warriors Gate | Ecco tutti i programmi e film di oggi