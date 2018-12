Stasera in tv, sabato 15 dicembre.

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film di stasera in Tv, sabato 15 dicembre. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

20:30 – “Festa di Natale – Telethon” (Varietà)

23:35 – “Petrolio” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

18:00 – “Sereno variabile” (Viaggi)

18:45 – “Squadra speciale Cobra 11” (Telefilm)

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “NCIS: Los Angeles” (Telefilm) Callen (Chris O’Donnell), Sam (LL Cool J) e il resto della squadra si trovano in Messico. Hanno soltanto 48 ore per salvare Derrick, rapito dal generela Vazquez.

Stasera su Rai 3:

18:05 – “I miei vinili” (Attualità) con Riccardo Rossi

20:15 – “Le parole della settimana” (Attualità)

22:00 – “Città segrete” (Documentario) Corrado Augias conduce tre serate dedicate a 3 grandi metropoli europee: Londra, Parigi e Roma.

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg 4” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap)

20:30 – “Stasera Italia weekend” (Attualità)

21:25 – “Il padrino III” (Film-drammatico) Michael Corleone (Al Pacino) si è allontanato dalla malavita. Provato dai rimorsi e dalla malattia, si preoccupa del futuro dei suoi figli. E si riavvicina anche all’ex moglie Kay.

Stasera su Canale 5:

18:45 – “The wall” (Quiz) con Gerry Scotti

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Il peggior Natale della mia vita” (Film-commedia) Durante le festività, Paolo (Fabio De Luigi) e la moglie Margherita (Cristiana Capotondi), prossima al parto, sono ospiti nel castello di Alberto (Diego Abatantuono). Quest’ultimo è il capo di Giorgio (Antonio Catania), suocero di Paolo.

Stasera su Italia 1:

18:30 – “Studio aperto” (Attualità)

19:00 – “Sport mediaset” (Sport)

19:30 – “Happy feet” (Film-animazione)

21:20 – “The warriors gate” (Film-azione) L’adolescente Jack (Uriah Shelton), ossessionato da un videogame, riceve un rwgalo da un misterioso uomo asiatico e viene magicamente trasportato nell’antica Cina. Qui deve liberare la principessa, prigioniera di un tiranno.

Stasera su La7:

20:00 – “Tg7: Telegiornale” (Attualità)

20:35 – “Otto e mezzo” (Attualità)

21:15 – “Il delitto Matteotti” (Film-drammatico) L’assassinio di Giacomo Matteotti che contest le elezioni truccate dei fascisti.

Stasera su Tv8:

18:30 – “Film”

20:15 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

21:30 – “La fabbrica dei biscotti” (Film-commedia) Hannah viene inviata i una piccola città per acquistare una società di biscotti e chiudere la sua fabbrica. Ma quando conosce il proprietario della fabbrica, qualcosa cambia.

Stasera su Nove:

19:00 – “Camionisti in trattoria” (Reality)

20:00 – “Fratelli di Crozza” (Varietà)

21:25 – “Firenze secondo me” (Documentario)

23:30 – “The grey” (Film-azione)

Stasera su Rai 4:

19:05 – “Supernatural” (Telefilm)

20:40 – “Lol J ” (Sitcom)

21:05 – “L’assassinio di Gianni Versace” (Telefilm) Lo stilista Gianni Versace, il 15 luglio 1997, viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua villa a Miami.

Stasera su Rai Movie:

19:00 – “Il medico dei pazzi” (Film-commedia)

21:10 – “Rocky IV” (Film-drammatico) Apollo Creed muore sul ring sotto i colpi del pugile Ivan Drago. Per vendicare l’amico, Rocky decide di recarsi a Mosca e combattere quello che non sarà un semplice incontro di boxe.

Stasera su Iris:

18:55 – “Ballistic” (Film-azione)

21:00 – “The interpreter” (Film-thriller) Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’ONU, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York le darà una mano.

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – “Ricordami ancora” (Film-drammatico)

21:10 – “Facciamo l’amore” (Film-musicale) Un miliardario scopre che una compagnia teatrale lavora ad una commedia satirica su di lui. Decide di farsi assumere per seguire il lavoro da vicino.

Stasera su Real Time:

18:15 – “Il castello delle cerimonie” (Reality)

19:25 – “Bake off Italia: dolci in forno”

21:10 – “Body bizzarre” (Documentario)

00:05 – “Malattie misteriose” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

17:40 – “Mission Impossible 2” (Film-spionaggio)

21:00 – “The Island” (Film-fantascienza) Dopo un disastro ecologico che ha devastato la Terra, Lincoln e Jordan scoprono di essere cloni di uomini ricchi.

Stasera in Tv, sabato 15 dicembre: ecco tutti i film dei canali Premium Cineme a Sky Cinema

Stasera su Premium Cinema:

18:45 – “ Batman Begins” (Film-fantastico)

21:15 – “Matrimonio con l’ex” (Film-commedia)

23:00 – “Crazy, stupid, love” (Film-commedia)

Stasera su Premium Cinema Energy:

19:30 – “Benvenuti nella giungla” (Film-commedia)

21:15 – “Die hard: un buon giorno per morire” (Film-azione)

23:00 – “The sith sense: il sesto senso” (Film-thriller)

Stasera su Premium Cinema Emotion:

19:15 – “The boxer” (Film-drammatico)

21:15 – “The 33” (Film-drammatico)

23:25 – “Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Uno:

19:25 – “Lezioni di cioccolato 2” (Film-commedia)

21:15 – “Vacanze ai Caraibi” (Film-commedia)

23:00 – “Maze runner: la rivelazione” (Film-fantastico)

Stasera su Sky Cinema Hits:

19:30 – “Bad moms 2” (Film-commedia)

21:15 – “Oggi è sempre Natale” (Film-commedia)

23:05 – “A Christman kiss: un natale al bacio” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Max:

19:10 – “The code” (Film -azione)

21:00 – “Perfect stranger” (Film-thriller)

22:55 – “Half light” (Film-thriller)

