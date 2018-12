Stasera in TV, Serie A: prima l’Inter, poi il derby. Ecco dove seguirle

E’ nuovamente tempo di Serie A questa sera, che taglia i nastri di partenza della 16a giornata con due partite tutte da vivere. Prima toccherà all’Inter ospitare una Udinese alla disperata ricerca di punti per allontanare la zona salvezza, poi sarà la volta del derby della Mole tra il Torino e la Juventus.

Sia i nerazzurri che i bianconeri vengono da delusioni europee, seppur molto diverse tra loro. Da una parte la banda di Spalletti si è di fatto eliminata da sola dalla Champions pareggiando in casa contro il PSV già spacciato. Dall’altra parte, invece, è arrivato un KO indolore per Allegri ed i suoi sul campo dello Young Boys. Sono due gare tutte da vivere, con Udinese e Torino che proveranno a tendere delle trappole a due big del calcio italiano.

Stasera in TV, prima l’Inter e poi il derby: dove seguirle

Si aprirà alle ore 18.00 questa 16a giornata di Serie A, con l’Inter che se la vedrà a San Siro contro l’Udinese. La gara potrà essere seguita in televisione su Sky Sport, con ampi pre e post partita e tante interviste direttamente dallo stadio milanese. L’appuntamento per il derby, invece, è fissato per le 20.30, che invece è esclusiva DAZN. In questo caso, dunque, bisognerà spostarsi sull’altra emittente, ma anche in questo caso la sostanza non cambia: oltre ai 90 minuti di gioco, ci saranno tanti contenuti esclusive ed esclusive.

