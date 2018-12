Uomini e Donne, Irene Capuano e la clamorosa gaffe in studio

Ieri, 14 dicembre, è andata in onda la seconda parte del trono classico di Uomini e donne. Protagonista indiscusso di questa puntata è stato senz’altro Luigi Mastroianni. Il bel deejay siciliano, infatti, si è lasciato molto andare con la sua corteggiatrice Sonia. Arrivando, addirittura, a baciarla. Un bacio molto sentito e passionale. Ma che, a quanto pare, ha suscitato le reazioni delle sue corteggiatrici. Ed, in particolare, di Irene Capuano. La bella romana, infatti, si è sentita particolarmente delusa dall’atteggiamento del bel tronista. Soprattutto per le dichiarazioni che Luigi aveva fatto in merito ad un ipotetico bacio. La reazione di Irene, però, non è passata per nulla inosservata. Perché? Ve lo spieghiamo subito.

Uomini e donne, Irene Capuano e la clamorosa gaffe

Dopo aver mandato in onda l’esterna di Luigi Mastroianni mentre baciava la sua corteggiatrice Sonia, non è mancata la reazione delle altre sue corteggiatrici in studio. Ed, in particolare, di Irene. La bella romana, evidentemente presa dalla rabbia del momento, ha commesso una clamorosa gaffe verbale. La corteggiatrice, infatti, dice: “Ti ricordi che tu dissi che il bacio è importante?”. Beh, è facilmente individuabile l’errore grammaticale. Tutti lo notano. Ed immediata è stata la reazione in studio. Teresa Langella, infatti, è inquadrata mentre sorride, in seguito allo sbaglio. Ma spiacevoli, invece, sono stati i commenti sul web. Un utente scrive su Twitter: “Ti ricordi che tu dissi. Tu dissi ciò. Queste sono andate a scuola da Fantozzi.” Insomma, commenti davvero spregevoli ma, in fondo, a nessuno di voi è capitata una cosa del genere?