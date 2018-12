Verissimo, Giulia Salemi e Francesco Monte insieme da Silvia Toffanin: la confessione e come va il loro rapporto.

La puntata di Verissimo di oggi, sabato 15 dicembre 2018, vede come ospiti tutti i finalisti del Grande Fratello Vip. Fra tutti, ovviamente, fanno molto parlare di sé Giulia Salemi e Francesco Monte, la coppia nata nella casa del Gf. Intervistati entrambi da Silvia Toffanin, finalmente si è un po’ fatta chiarezza sulla loro storia d’amore. Non sono mancate le risate, ma anche le confessioni un po’ scottanti su ciò che hanno fatto subito dopo il Grande Fratello Vip 2018.

Verissimo, Giulia Salemi: “Io e Francesco siamo una coppia”

Giulia Salemi, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha dichiarato: “Io e Francesco siamo una coppia e la nostra favola d’amore continua”. Giulia Salemi ha spiegato di aver sempre creduto nella storia d’amore con Francesco Monte. Ha rispettato i suoi tempi e aspettato che entrambi fossero sullo stesso binario: “Ora siamo in linea e spero che questo treno non si fermi”. Giulia Salemi ha poi spiegato che appena usciti dal Grande Fratello Vip hanno trascorso un giorno e mezzo insieme, senza telecamere e finalmente hanno potuto parlare di tutto quello che non si erano ancora detti dentro la casa del GF Vip.

Francesco Monte, Verissimo: “Avevo paura di amare”

Dal canto suo risponde anche Francesco Monte che spiega come con Giulia Salemi ormai non si possa più parlare di un’amicizia: “Stiamo camminando insieme, bisogna vedere che incastro avrà la nostra vita ora che siamo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip“. Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo calca un po’ la mano e chiede a Francesco Monte se ancora crede nell’amore. La risposta dell’ex Gieffino è chiara e comprensibile: “Dopo l’ultima esperienza ho un po’ di paura e di ansia nell’amore. Temo di essere deluso e di deludere, ma ora devo ascoltare più la mia pancia che la mia testa”.