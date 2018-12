Diletta Leotta in viaggio verso la Sicilia, ma tutti guardano sulla scollatura.

La sua bellezza mediterranea, al pari della sua unica ed intramontabile bellezza, l’hanno resa negli ultimi anni l’icona dello sport italiano. Nonché il sogno di tutti gli uomini sparsi in giro per l’Italia. Tutto questo successo va a riflettersi, in maniera praticamente inevitabile, anche sui social network. In particolare su Instagram, infatti, è una vera e propria star, con un seguito impressionante che le ha permesso di raggiungere quota 3.5 milioni di followers circa.

Proprio su Instagram, infatti, risulta essere sempre molto attiva, offrendo ai suoi fan sempre quello che loro si aspettano da lei. A tal proposito, negli ultimi istanti ha condiviso con i follower uno scatto che la riprende in viaggio, diretta verso la sua amata Sicilia. L’attenzione di tutti, però, si è posata in maniera inevitabile sulla scollatura della maglietta.

Diletta Leotta in viaggio, la foto manda in delirio i fan

Nella foto in questione e che di seguito vi proponiamo si vede la bellissima giornalista in tutto il suo fascino, molto felice. E non può essere altrimenti, dal momento che torna ad abbracciare la sua terra natia.

Il post, poi, come era lecito attendersi, ha riscosso subito un notevole successo, arrivando a totalizzare in pochissimi istanti più di 50mila “like” e di 500 commenti. D’altronde essere una star dei social vuol dire anche questo. E se non è una stella lei…

