Alessia Marcuzzi distesa al sole: costume strettissimo, scatto esplosivo per i suoi fans

Alessia Marcuzzi ha trascorso queste vacanze di Natale con Francesco Facchinetti e la sua attuale moglie, Wilma Helena Faissol. Tutti e tre si sono immortalati sulla spiaggia delle Maldive rigorosamente in costume. Con Francesco rigorosamente in mezzo, tra l’una e l’altra. Da un lato, alla sua destra, la compagna attuale. Dall’altro Alessia Marcuzzi, la sua ex. Alessia ha voluto godersi un po’ di relax con tutta la famiglia (molto allargata) prima di intraprendere un percorso che la vedrà molto impegnata a gennaio con L’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi come un angelo disteso al sole

Beh, sì, sembra proprio un angelo disteso sulla sabbia bianca delle spiagge delle Maldive. In costume giallo, che risalta agli occhi di chi la può ammirare soltanto da Instagram. La foto è stata pubblicata sul suo profilo ed ha raccolto l’attenzione di migliaia e migliaia di fans.

Un costume di quel giallo che richiama inevitabilmente i capelli biondissimi. Che bacia il colore della pelle e quello della sabbia. Una visione angelica, dobbiamo ammetterlo.

Alessia Marcuzzi e la sua famiglia super allargata

Un Natale particolare. La stupenda conduttrice ha trascorso le feste con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia, con il papà della piccola Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol, i figli della coppia Leone, Liv e Lollie. Inoltre, per la cena di Natale, ad allietare la serata c’era anche il mitico Roby Facchinetti, il quale, accompagnato dalla nipotina Mia, si è messo al pianoforte per allietare la serata di tutti con delle dolcissime note. Hanno festeggiato in anticipo, sì, ma almeno c’erano tutti. Ma proprio tutti. Lo ammette lo stesso Francesco Facchinetti: “Riunire tutta la mia famiglia sarebbe stato impossibile”.