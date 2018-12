Max Allegri, i fan di Ambra Angiolini lo attaccano e l’attrice non le manda a dire. Ecco la risposta che spiazza tutti.

Ambra Angiolini non è certo una di quelle donne che manda a dire le cose. Ci mette la faccia in tutto quello che fa e non si vergogna di nulla. Così, ecco che l’attrice risponde a tono ad un commento cattivo inerente la sua relazione con Allegri.

Ambra Angiolini, Instagram: la fan la attacca e lei risponde così

Una volta finita la sua storia d’amore con Francesco Renga, dopo qualche tempo l’attrice ha reso pubblica la sua storia con Allegri l’allenatore della Juventus. La loro relazione ormai va avanti da diverso tempo e sembra che tutto sia coronato da rose e fiori. Non manca però chi, sui social, per mera voglia di fare polemica, attacca Ambra Angiolini. Così, sotto ad un post su Instagram pubblicato qualche tempo fa che rappresentava lei con la figlia Iolanda, una follower ha chiesto alla Angelini come fa a stare con una persona come Allegri. Sia chiaro, il post però non era certo educato, anzi. La follower di Ambra Angiolini ha scritto: “Ma come fai a stare insieme ad una persona brutta e viscida come Allegri.Che schifo”.

La risposta di Ambra Angiolini su Instagram

Ambra Angiolini quando ha visto il post non si è fatta certo intimorire e ha risposto: “Ti auguro un 2019 pieno di Affari tuoi”. Il tutto corredato con un cuore. Una risposta secca ed elegante. Senza scendere in epiteti o accuse spiacevoli. Ambra Angelini, del resto, è una donna che da diverso tempo ormai naviga nel mondo dello spettacolo; quindi sa come districarsi tra queste sciocchezze del web.

I fan di Ambra su Instagram la difendono senza indugio

I fan di Ambra si sono poi schierati al suo fianco e hanno attaccato la ragazza che aveva commentato in malo modo la sua relazione con Allegri. “Sei povera di spirito non faresti tornare la vista ai ciechi. Fatti una passeggiata all’aria aperta e medita sulla tua pochezza. Dopo che hai chiuso il telefono ci devi tornare nel tuo mondo triste, vuoto e ricco di solitudine. Sei cattiva sei una persona triste”. I fan di Ambra Angiolini ci sono andati nettamente più pesanti di lei che invece ha mantenuto un profilo tranquillo ed elegante rispondendo comunque a tono alle accuse di questa sua follower.