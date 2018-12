Belen Rodriguez mostra un dettaglio del suo corpo che non tutti conoscono

Belen Rodriguez ci mostra un dettaglio del suo viso che forse conoscono in pochi. Forse, infatti, non tutti i suoi fan avranno notato quel piccolo puntino sulle labbra, sul lato destro. Nelle ultime ore, la bella showgirl argentina ha pubblicato un video su Instagram in cui applica uno zoom ‘importante’ proprio sulla sua meravigliosa bocca. Possiamo immaginare che in tanti si applichino sulle labbra carnose e un po’ meno sul neo. Anche perché, diciamolo, è un puntino appena percettibile.

Belen Rodriguez e quel dettaglio non troppo conosciuto

Non lo conosceranno in tanti. Eppure, Belen Rodriguez ha un piccolo neo sulla bocca. Il labbro superiore, sul lato destro, infatti, viene quasi ‘arricchito’ da questo piccolo neo che la rende unica. Già, quasi come fosse un segno distintivo. Nella storia Instagram che ha caricato nelle ultime ore ha voluto mostrarlo precisamente grazie allo zoom. Aveva i capelli con la fila in mezzo e mossi. Avrà usato una delle sue piastre ‘Bellissima’, di quelle che pubblicizza nelle campagne promozionali.

Un Natale non proprio ‘super’…

L’ultima indiscrezione su Belen Rodriguez parla proprio di questo: un Natale che non ha trascorso nella massima forma. Ne parlavamo proprio in un articolo scritto di recente. Belen Rodriguez aveva postato una storia Instagram in cui annunciava che era tornata la febbre proprio a qualche ora dalla vigilia. Una febbre che, evidentemente, non è andata via e l’ha accompagnata per tutto il periodo delle festività natalizie. Tuttavia, come testimoniano i video che abbiamo trovato sui social, Belen si è divertita moltissimo con tutta la sua famiglia. Mamma Veronica, Geremia, Cecilia ed Ignazio, Santiago. Insomma, c’erano tutti i suoi ‘pezzi di cuore’. Ha anche ‘fatto a botte’ con Cecilia in una lotta tra sorelle che ha appassionato tutto il suo pubblico social. Una lotta imperdibile.