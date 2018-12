Belen Rodriguez, strano messaggio: preoccupata per l’anno nuovo?

Si avvicina la conclusione del 2018 ed è tempo non solo di bilanci, ma anche di iniziare a programmare l’anno venturo. Questo discorso vale certamente per la gente comune, ma anche per i VIP. Non sfugge da questa logica nemmeno la bellissima modella argentina, che ha visto nel 2018 un anno di conferma e, se è possibile, di ancora maggiore consacrazione.

L’inizio di altri 365 giorni regala sempre però una dose di cosiddetta incertezza ed è normale, ci sta, un po’ di preoccupazione. Forse va letto proprio con questa chiave di lettura il messaggio condiviso da lei su Instagram, in modalità storie. Ha, infatti, pubblicato uno screen contenente la seguente scritta: “Supererete molte difficoltà con grande maestria”. Ciò che, però, lascia trapelare un po’ di “ansia” è il suo commento a questa frase

Per conoscere in tempo reale tutte le ultime novità sulla privata privata e professionale di Belen Rodriguez, oltre che per guardare le sue foto più belle, allora CLICCA QUI!

Belen Rodriguez preoccupata per l’anno nuovo?

Già, perché in relazione a questa storia il messaggio da lei condiviso lascia qualche punto interrogativo nella mente dei suoi seguaci. Questo il suo commento: “Facciamo che ci credo”. Vuole, molto probabilmente, tenere i piedi per terra dal momento che all’orizzonte c’è per lei un anno che si prospetta essere molto impegnativa e che la vedrà verosimilmente ancora protagonista sui piccoli schermi degli italiani. Sarà all’altezza degli incarichi che le verranno dati? Noi, dal nostro punto di vista, non abbiamo alcun dubbio a tal proposito. E’ una stella troppo lucente per smettere di brillare.

Leggi anche -> Belen Rodriguez mostra un dettaglio del suo corpo che non tutti conoscono