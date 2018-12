Elia Fongaro fa un gesto d’amore per Jane Alexander

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander. A testimoniarlo non sono solo le continue dediche che i due piccioncini si continuano a scambiare sui social network. Ma anche l’ultima sorpresa. Organizzata dall’ex velino per la sua dolce compagna. Come abbiamo detto già precedentemente, Jane ha appena trovato casa a Roma. Mentre Elia continua a vivere a Milano. Una storia a distanza, insomma. Ma la forza del loro rapporto è proprio questa: riescono a viversi in egual modo. Infatti, proprio nella giornata di ieri l’attrice de “Elisa di Rivombrosa” ha ricevuto una fantastica ed inaspettata sorpresa.

Per ulteriori news su Elia Fongaro, Jane Alexander, la loro relazione e le loro ultime dichiarazioni –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Jane Alexander, sgradevole episodio: la sua risposta non lascia alcun dubbio

Leggi anche –> Jane Alexander, la commovente dedica ad Elia Fongaro: “Sono stanca, sono crollata”

Elia Fongaro e il gesto d’amore per Jane: la sua reazione è da brividi

Per il suo compleanno Jane Alexander ha ricevuto una bellissima sorpresa. Dopo aver trascorso, infatti, le feste natalizie lontana dal suo compagno Elia Fongaro, ha ricevuto una visita inaspettata. L’ex velino ha pubblicato, su Instagram, una serie di stories in cui si vede il momento preciso dell’arrivo a casa di Jane. La reazione dell’attrice è da brividi. Jane non si aspettava assolutamente la visita del compagno. E, così, è rimasta letteralmente a bocca aperta. Incredula, quasi se fosse vivendo un sogno, Jane ha guardato suo figlio Damiano, forse cosciente della sorpresa, e si è avvicinata ad Elia. I due si sono lasciati andare ad un tenero e caloroso abbraccio. Proprio come se stessero aspettando questo momento da tempo. Non è mancata, tra l’altro, una dedica speciale di Elia. Che, augurando un buon compleanno a Jane, ha scritto: “A te che sei arrivata come un faro nella mia vita.”