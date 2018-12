Emily Ratajkowski completamente nuda: i fan la subissano di ‘cuoricini’

Emily Ratajkowski è una delle modelle più amate dai fan e più belle in circolazione. Una vera e propria icona di femminilità e bellezza, una ragazza che incanta chiunque: uomini e anche donne. Già, perché in tante non possono negare di nutrire una certa invidia nei confronti della Ratajkowski che mette in scena sempre un fisico mozzafiato in ogni storia Instagram. Per Natale ha voluto deliziare i suoi fan con una foto in cui si copre soltanto con le mani. Un’immagine che sbalordisce tutti i suoi fans e che diventa subito virale, ripresa da diverse pagine Instagram che sottolineano la sua bellezza.

Se ti piace Emily Ratajkowski e vuoi conoscere tutto sulla carriera e la vita privata della super modella americana CLICCA QUI.

Modella, attrice e social influencer

Non è la prima volta che vi raccontiamo di Emily Ratakowski. E, in effetti, non è questa la prima volta in cui la vediamo particolarmente affascinante sui social. Possiamo affermare senza dubbio che Emily è una delle donne più belle di Instagram. E lo sanno bene tutti i migliori marchi di moda che se la contendono di continuo per averla sulle loro passerelle.

Adesso ha 27 anni, una ragazza dal viso angelico che sa stuzzicare i suoi fans e che sicuramente ha già mosso grandi passi nella sua carriera lavorativa. Con 21 milioni followers all’attivo, è praticamente la regina delle modelle su Instagram. Una influencer di tutto rispetto. Anzi, forse la più ‘potente’ dal punto di vista del seguito che ha sui social. Il suo è un vero e proprio esercito di persone che non aspettano altro che i suoi aggiornamenti, tra foto e video vari. Un esercito pronto a schierarsi sempre dalla sua parte quando ce n’è bisogno. Ed è proprio quell’esercito che interessa tanto alle varie aziende di vestiario. Emily è veramente perfetta per fare l’influencer.