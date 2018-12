Emma Marrone intimo trasparente per Tezenis vicino all’albero di Natale: lo scatto su Instagram fa impazzire i fan.

Si preannuncia un Natale molto bollente per Emma Marrone. La cantante salentina ha infatti da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che non lascia spazio all’immaginazione accanto all’albero di Natale 2018. Sponsorizzando una nuova collezione di intimo per Tezenis, Emma Marrone si è così scattata una foto che ha poi pubblicato sui social accompagnata dalla didiascalia: “Make a Wish”, esprimi un desiderio. Una provocazione per i fan follemente innamorati di lei?

Leggi anche –> Emma Marrone e Stefano di nuovo insieme? I fan sperano, arriva un chiaro indizio

Emma Marrone in intimo: la foto manda tutti in visibilio

Così Emma Marrone ha scatenato i suoi followers che, in pochi minuti l’hanno premiata con oltre 50mila like, numero destinato ovviamente a crescere. Nella foto di Instagram di Emma Marrone vediamo la cantante in intimo trasparente. Il top è decorato con una manichetta a sbuffo plissettata nera, ma il tutto è abbellito da dei luccichii. Emma si è scattata la foto accanto all’albero di Natale perfettamente decorato e tiene in mano un sacco come se fosse lei Babbo Natale. Il che, fosse vero, renderebbe felicissimi molti dei suoi seguaci. Nei commenti c’è chi la elogia, chi le consiglia di coprirsi perchè fa freddo, chi si lamenta perchè un albero di Natale con Emma Marrone in intimo allegata non riesce a trovarlo in nessun negozio.

Visualizza questo post su Instagram Make a wish ✨ #emmaxtezenis #partyselection #tezenis @tezenisofficial Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: Dic 11, 2018 at 2:55 PST

Emma Marrone: dagli haters alle dichiarazioni d’amore su Instagram

Insomma, ci sarà anche qualche haters, ma la maggior parte dei commenti sono tutti pro-Emma. Il suo look così aggressivo e intrigante ha fatto breccia nel cuore degli utenti. La cantante è così riuscita a superare quel “blocco” nei confronti dei suoi seguaci di Instagram che erano sempre pronti a criticarla o a prenderla in giro per ogni foto che postava?

Per sapere tutto su Emma Marrone CLICCA QUI!

La Marrone, infatti non ha mai fatto mistero di avere molti haters e di aver anche sofferto molto. Ricevere insulti, essere vittime di cyberbullismo, è una piaga che va combattuta e Emma Marrone a quanto pare ha risposto all’odio con l’amore e un intimo che strizza l’occhio ai più curiosi.