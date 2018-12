Lara Zorzetto Temptation Island Vip, ha mentito: Deianira Marzano pubblica i messaggi scottanti.

Lara Zorzetto, ex partecipante di Temptation Island Vip è finita al centro di un nuova bufera. Deianira Marzano ha infatti reso pubblici alcuni sms di Lara accusandola di aver finto per tutto la durata di Temptation Island. Non è infatti la prima volta che la Zorzetto subisce accuse di questo tipo. Anche nei mesi scorsi gli ex partecipanti al reality l’avevano accusata di aver mentito, prima fra tutti Martina Sebastiani con cui aveva litigato pubblicamente su Instagram.

Leggi anche –> Temptation Island, Michael De Giorgio rivela: “ Si è presa gioco di tutti”

Deianira Marzano accusa Lara Zorzetto: mentiva

Durante Temptation Island Lara aveva lasciato il fidanzato Michael De Giorgio e la loro storia aveva appassionato moltissimi spettatori. La Marzano però ha deciso di smascherare l’ex amica Lara Zorzetto con la pubblicazione di questi messaggi che la inchioderebbero. Secondo Deianira infatti la Zorzetto sapeva che Michael l’avrebbe tradita e avrebbe accettato di partecipare al programma solo per poterlo smascherare in televisione. L’idea di Lara era quindi di farsi acclamare dal pubblico per ottenere notorietà. Deianira pubblica così delle note audio tra le due in cui la Zorzetto pare sveli alcuni dettagli, ma Lara non ci sta e risponde. “Non ho certo mentito a Temptation Island”. Secondo Lara infatti gli audio resi noti da Deianira sarebbero decontestualizzati: “Non si usano i social così”. Lara Zorzetto, ex partecipante di Temptation Island, dichiara che prenderà dei provvedimenti visto che ciò che è stato pubblicato è privato. Lara si dice con la coscienza a posto in merito a ciò che è accaduto.

Per sapere tutto su Wanda Nara e gli altri gossip dei personaggi famosi CLICCA QUI!

Lite social tra Lara Zorzetto e Deianira Marzano

La lite tra Deianira e Lara Zorzetto però non finisce certo qui. Sicuramente le due continueranno a battibeccare sui social e non si sa se scopriremo come sarà andata veramente. Sicuro è che l’immagine di Lara ha destato molto scalpore e sulla sua figura si stagliano numerose ombre. Sarà tutto vero ciò che dice Lara, oppure ha ragione Deianira.