Million Day, questa sera aggiorneremo in tempo reale la combinazione vincente del 28 dicembre 2018: in palio, come sempre, c’è un milione di euro. Qui di seguito saranno pubblicati di seguito i numeri estratti

Ecco i numeri della combinazione vincente di oggi 28 dicembre: 17 – 34 – 43 – 49 – 53



Un euro che ti fa guadagnare un milione: con il nuovo gioco di Lottomatica è possibile. Il gioco nato lo scorso febbraio ha già conquistato tantissimi giocatori. Sebbene le probabilità di vincita non siano altissime, solo 1 su 3.478.761, in tanti hanno già vinto il montepremi più alto giocando i cinque numeri vincenti. Basti pensare che nelle ultime settimane ben tre diversi giocatori hanno vinto un milione di euro, rivoluzionando così la loro vita. A fine novembre ci sono stati due vincitori a Milano e Genova, mentre il mese di dicembre si è inaugurato con una bella vincita a Iglesias (CI). Vincere non è facile ma neppure impossibile. Basta giocare un euro e avere un pizzico di fortuna. In fondo il costo della singola giocata è pari al prezzo di un caffè al bar. Vale la pena tentare la sorte, no?

I numeri fortunati di oggi giovedi 27 dicembre

Ogni giorno è un giorno buono per giocare al Million Day e avere la possibilità di vincere un milione di euro. Ogni sera c’è sempre grande l’attesa di conoscere i numeri fortunati. I giocatori hanno la possibilità di giocare i numeri da 1 a 55 fino alle 18:45 del giorno stesso e attendere l’estrazione puntuale delle 19. I risultati saranno pubblicati sul nostro sito alle 19:15. Giocare è semplicissimo: si può giocare in ricevitoria oppure scaricando la App direttamente sul proprio mobile. In alternativa, per chi non volesse occupare spazio sul proprio smartphone, si può giocare direttamente dal sito ufficiale del gioco. Inoltre il nuovo gioco di Lottomatica è davvero ‘generoso’: vincono anche coloro che riescono ad indovinare due, tre o quattro numeri della combinazione vincente. I premi naturalmente sono inferiori e proporzionati alla quantità di numeri indovinati: 2 euro per chi indovina 2 numeri, 50 euro per tre numeri e 1000 euro per quattro numeri. Million Day premia tutti ogni giorno. E tu cosa aspetti a giocare?

