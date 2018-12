Nadia Toffa, “Sei strafiga”: la sua risposta è davvero esilarante.

Negli anni si è fatta apprezzare per la sua capacità di sorridere e di non perdere mai il buon umore. E non solo quando tutto sembrava andare per il meglio, ma anche nel momento in cui ha iniziato la sua lotta contro il cancro. Per questo, infatti, ha tantissimi ammiratori ed estimatori in giro per tutta l’Italia, al netto ovviamente di qualche stupida critica che non manca mai.

La stima e l’amore dei suoi fan si manifesta sempre sotto ad ogni suo post condiviso sul suo profilo Instagram, social network in cui lei è molto attiva e dove è molto seguita. Proprio nelle ultime ore ha ricevuto un bel complimento da parte di una fan: “Sei strafiga!” La sua risposta, in piena linea con quello che è il suo modo d’essere, è tutta da ridere.

Nadia Toffa, esilarante risposta ad una fan

A questo commento, come detto, ha risposto con una frase esilarante, come sempre accade quando c’è lei di mezzo. Ecco il testo del suo messaggio: “Visita dall’oculista no?” Come a dire: “Hai bisogno di verificare se ci vedi bene”. Chiaramente tutto sotto il segno di una ironia fortissima. E, d’altronde, è questo il modo con cui lei ha deciso di affrontare il male che la sta attanagliando ormai da diverso tempo.

