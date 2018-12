Naomi Campbell si mostra senza parrucca: immagini sconvolgenti.

Negli ambienti della moda, ormai già da diversi anni si parla dei problemi ai capelli che affliggono una delle modelle più conosciute, famose ed amate al mondo. Stiamo parlando della “Pantera nera”, che per anni, per motivi di lavoro, si è dovuta sottoporre a dei trattamenti particolari per i capelli. Senza ovviamente dimenticare le varie extension.

Tutto ciò ovviamente ha avuto delle conseguenze anche piuttosto tangibili e non a caso è alle prese da diverso tempo con una forma anche particolare di alopecia. Di fatto, subisce una continua riduzione della radice dei capelli, in una sorta di processo irreversibile. In molti, però, credevano fosse solo delle voci. In realtà, si tratta della verità ed a confermarlo è, di fatto, lei stessa, con una foto pubblicata sui social che ha fatto il giro del web.

Per conoscere in tempo reale tutte le principali novità relative alla vita, privata certamente ma anche professionale, della bellissima modella Naomi Campbell, allora CLICCA QUI!

Naomi Campbell senza parrucca

Direttamente dal Kenya, dove si trova la modella in questi giorni, ha condiviso una foto su Instagram con un commento che rivela le sue intenzioni: “Mi spoglio di tutto. L’ho fatto in Kenya“. Dal selfie si vede chiaramente quelli che sono i segni del problema che si porta dietro.

Le immagini hanno lasciato tutti a bocca aperta, ma i fan le hanno dimostrato tutto il loro amore. Tanti i messaggi di questo tono: “Sei bellissima! Sei uno spettacolo”.

Leggi anche -> Luca Barbareschi, rivelazioni shock: “Mi facevo Naomi Campbell, pippavo con Lou Reed e guadagnavo miliardi”