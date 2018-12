Nicki Minaj, tutto pronto per il debutto al cinema: questo il ruolo che avrà.

Siamo al cospetto di una delle cantanti della scena rap internazionale di maggior successo. Diventata a dir poco famosa non solo per la sua musica ma anche per il suo modo di essere sempre sopra le righe, può vantare un bacino di utenza davvero impressionante. Un esempio chiaro, a tal proposito, è certamente rappresentato dal suo seguito su Instagram. Su questo social network, infatti, vanta la bellezza di quasi 97 milioni di seguaci. Numeri davvero impressionanti.

Adesso, però, dopo aver raggiunto la vetta del mondo musicale, pare sia pronta per una nuova sfida tutta da vivere e che promette davvero fuoco e fiamme, come si suol dire in questi casi. Già, perché è tutto pronto per il suo debutto al cinema. La cantante infatti farà parte del cast vocale di “The Angry Birds Movie 2”.

Nicki Minaj pronta al debutto nel cinema

Non si conosce ancora a chi lei presterà la sua caldissima voce, ma in ogni caso si tratta di una sfida a dir poco interessante. Fanno parte del cast già altri personaggi del calibro di Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride e Peter Dinklage, che ricopriranno il ruolo rispettivamente di Red, Chuck, di Bomb e della Grande Aquila. Per quanto riguarda la diffusione della pellicola nelle sale italiana, la data fissata, al momento, è quella del 14 novembre del 2019. In virtù di ciò, dunque, anche negli States ci sarà da aspettare per giudicare il suo lavoro in questo ruolo del tutto inedito.

