BARI 45 9 86 60 54

CAGLIARI 22 21 1 38 66

FIRENZE 21 11 51 14 8

GENOVA 71 2 36 7 46

MILANO 78 56 38 50 35

NAPOLI 55 50 70 11 89

PALERMO 61 78 7 59 15

ROMA 68 51 43 2 76

TORINO 81 72 23 3 10

VENEZIA 59 78 87 34 66

NAZIONALE 79 50 4 74 23

NUMERI VINCENTI: 49 82 44 36 43 78

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 25

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1 2 9 11 21 22 36 45 50 51 55 56 59 61 68 71 72 78 81 86

Numero Oro: 45

Doppio Oro: 45 9

Dove si svolgono le estrazioni del SuperEnalotto

Le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono a Roma, presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai, con la supervisione di una Commissione Ministeriale così composta:

La Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato;

La Commissione di Estrazione Sisal;

Il Coordinatore Tecnico Sisal;

Un membro dell’Osservatorio Codacons;

Rappresentanti della Guardia di Finanza.

Le fasi dell’estrazione

La procedura di estrazione può essere riassunta in 7 fasi principali:

Controlli e test tecnici.

Alle 18:30 gli addetti tecnici alle macchine estrattrici controllano il corretto funzionamento dei macchinari destinati all’estrazione e comunicano l’esito della verifica alle commissioni vigilanti.

Apertura della cassaforte videosorvegliata.

All’interno della cassaforte sono contenute quattro valigette, ognuna contenente 90 sfere; una rimane in cassaforte, di riserva, e le altre tre sono sorteggiate per l’estrazione. La prima valigetta viene destinata all’estrazione della sestina vincente + il numero Jolly, mentre la seconda all’estrazione del numero SuperStar. La terza valigetta viene riposta in cassaforte come eventuale riserva.

Autorizzazione ad effettuare l’estrazione

Ore 19.30 – In una sede separata la Commissione Determinazione Giocate Vincenti masterizza le giocate su DVD e le custodisce in cassaforte. Terminata l’operazione viene data l’autorizzazione a procedere con l’estrazione.

Estrazione

Ore 20:00 – Si procede quindi all’estrazione che si svolge usando urne automatizzate e durante la quale vengono estratti in successione i numeri richiesti dal gioco, che vengono validati dalle commissioni presenti.

Comunicazione dei risultati dell’estrazione

Si procede alla comunicazione della combinazione vincente con il relativo valore del jackpot. Possiamo considerare terminata la parte riguardante la procedura di estrazione, ora si attende per la pubblicazione dei risultati.

Determinazione delle giocate vincenti

La Commissione Determinazione Giocate Vincenti e Controllo Gioco fa partire il software che confronta la combinazione estratta con tutte le combinazioni giocate; in questo modo si determinano il numero e le quote delle giocate vincenti.

Comunicazione delle quote e del numero dei vincitori

Vengono comunicate quote e vincitori, e le sfere utilizzate per l’estrazione vengono riposte nelle apposite valigette, le quali veng