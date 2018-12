Raffaella Fico a Vieni da me, la clamorosa confessione su un personaggio pubblico

Non si ferma mai Caterina Balivo. E anche oggi, infatti, è andata in onda con il suo programma “Vieni da me”. Ospite della puntata di oggi è Raffaella Fico. La soubrette napoletana ha avuto modo di raccontarsi a 360°. Toccando diversi argomenti: la relazione e l’attuale rapporto con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia; la storia d’amore con Alessandro Moggi ed, infine, il rapporto con Cristiano Ronaldo, stella della Juventus. Una lunga ed interessante intervista è questa di Raffaella. Che ha svelato alcuni aspetti rilevanti della sua vita privata. Ma procediamo con ordine. Vediamo le sue dichiarazioni in merito a Cristiano Ronaldo.

Raffaella Fico, la clamorosa confessione su Cristiano Ronaldo

Non è la prima volta che Raffaella Fico parla del suo ex Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, infatti, mesi fa è stato accusato di abusi e violenza fisica. Ad esprimere la sua opinione al riguardo fu proprio Raffaella. Che, avendolo conosciuto, lo difese a spada tratta. A distanza di mesi, però, la soubrette, su richiesta di Caterina Balivo, è ritornata sull’argomento. Sostenendo, ancora una volta, la sua versione: “Con me è stato un gentiluomo”. Ma non solo. Perché Raffaella svela alcuni particolari della personalità di Cristiano: “È così come lo vedi: molto bello ma anche attento al suo lavoro. È anche un po’ egocentrico”.

Raffaella Fico a Vieni da me, il rapporto con Mario Balotelli e Alessandro Moggi

La vita di privata di Raffaella Fica è stata un po’ tormentata. Dalla relazione con Mario Balotelli, infatti, è nata sua figlia Pia. Inizialmente i rapporti tra il giocatore del Nizza e la soubrette non erano affatto buoni. Solo con il tempo, però, la situazione è migliorata. È, infatti, Raffaella stessa a raccontarlo a Caterina Balivo. Confessando che le capita spesso di raggiungere Mario in Francia. Ma non solo. Attualmente Raffaella è impegnata con Alessandro Moggi. Dopo una breve crisi, che li ha fatti separare per circa 3 mesi, i due piccioncini si sono rimessi insieme. E, a quanto pare, a breve si sposeranno. “Alessandro è il mio presente e futuro. Le crisi ci sono in tutte le coppie”, così conclude la sua intervista. In bocca al lupo, Raffaella!