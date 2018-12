Sara Affi Fella, esplode la rabbia del fratello su Instagram: “Adesso basta”.

Nonostante siano passati ormai diversi mesi, non sembrano calare i riflettori, che continuano ad essere puntati sull’ex concorrente del programma “Uomini e Donne”. Seppur in misura minore. Ricordiamo che la sua esperienza nello show di Maria De Filippi si concluse a causa delle sue menzogne relative alla sua vita privata all’esterno degli studi, dove era fidanzata da anni. Un duro colpo per lei. Che infatti da quel momento ha visto ridursi il suo spazio nel mondo dello spettacolo.

A testimonianza dell’attenzione che continuano a riservare i fan del programma alla donna c’è il messaggio condiviso da suo fratello sui suoi canali social. parole davvero dure, che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web. Nonostante il suo tentativo di seppellire tutto cancellando la storia in maniera quasi istantanea.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sulle principali news relative sia alla vita privata che ai risvolti professionali della ex concorrente di “Uomini e Donne” Sara Affi Fella, allora CLICCA QUI!

Sara Affi Fella, il duro messaggio del fratello su Instagram

Di seguito pubblichiamo il messaggio condiviso dal fratello su Instagram riportato da “Spysee” dopo il suo tentativo di nasconderlo eliminandolo: “Comunque volevo solo dire a tutti quelli che mi scrivono in direct… io non c’entro niente con questa storia di “uomini e donne” (programma senza senso e mai visto in vita mia). Continuate a scrivermi di mia sorella, siamo due persone diverse, facciamo cose diverse, pensiamo cose diverse. Quindi basta”. In ogni caso, come fare a dargli torto? E’ giusto che ognuno vada avanti per la sua vita e non è detto che le scelte di una sorella debbano influenzare anche la vita di un fratello. Chissà se arriverà una replica da parte di Sara.

Leggi anche -> Sara Affi Fella protagonista di una pubblicità, il web si scatena!