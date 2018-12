Stasera in tv, venerdì 28 dicembre.

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film di Stasera in Tv, venerdì 28 dicembre. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I Soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Mary Poppins” (Film-musicale) I coniugi Banks sono alla ricerca di una governante che possa prendersi cura dei loro due figli. Nessuna sembra adatta a questo ruolo, finché dal cielo non arriva lei: Mary Poppins.

Stasera su Rai 2:

18:15 – “Tg2” (Attualità)

18:50 – “NCIS: Los Angeles” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “Quelli che..dopo il Tg” (Varietà)

21:20 – “The good doctor” (Telefilm) Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da una forma di autismo, decide di lasciare la tranquilla vita di campagna e trasferirsi in città per unirsi al reparto di chirurgia di un noto ospedale della zona.

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:25 – “Non ho l’età” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “La grande storia” (Documentario)

23:25 – “Tg 3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Baby animals” (Documentario)

19:50 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Over the top” (Film-drammatico) Il camionista Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) riceve una telefonata dall’ex moglie che, gravemente malata, gli chiede di prendersi cura del loro figlio dodicenne. Iniziano, così, un viaggio ed avranno modo di conoscersi.

Stasera su Canale 5:

18:45 – “The wall” (Quiz) con Gerry Scotti

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Chi vuol essere milionario” (Quiz)

00:20 – “Tg 5” (Attualità)

Stasera su Italia 1:

18:30 – “Studio aperto” (Attualità)

19:00 – “Sport mediaset” (Calcio)

19:40 – “CSI New York” (Telefilm)

20:35 – “Csi: scena del crimine” (Telefilm)

21:20 – “Il cavaliere oscuro” (Film-fantastico) Dopo la comparsa di Batman (Christian Bale) il crimine organizzato sembra avere le ore contate. Ma un nuovo criminale si fa avanti. È Joker (Heath Ledger).

Stasera su La7:

18:00 – “Josephine: Ange Gardien” (Telefilm)

20:00 – “Tg La 7” (Attualità)

20:35 – “Uozzap” (Varietà)

21:15 – “Il giorno in più” (Film-commedia) Giacomo, single milanese, conosce sul tram Michela. Lui è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. Ma lei non si fida per nulla.

Stasera su Tv8:

18:30 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

19:30 – “Cuochi d’Italia” (Reality)

20:30 – “Alessandro Borghese: 4 ristoranti” (Reality)

21:10 – “The karate kid: per vincere domani” (Film-drammatico) Daniel, orfano di padre, arriva in California con la madre. Vittima di bulli che si allenano nella palestra di karate, trova sostegno in Miyagi.

Stasera su Nove:

17:30 – “Spie al ristorante” (Reality)

19:30 – “Ristoranti da incubo” (Reality)

20:20 – “Cucine da incubo Italia” (Reality)

21:15 – “I migliori di fratelli di Crozza” (Varietà)

22:45 – “Belve” (Talk show)

Stasera su Rai 4:

19:05 – “Supernatural” (Telefilm)

20:40 – “LOL J ” (Sitcom)

21:05 – “The hateful eight” (Film-western)

00:05 – “Wonderland” (Attualità)

Stasera su Rai Movie:

19:30 – “Chi si ferma è perduto” (Film-commedia)

21:10 – “Il lato positivo” (Film-commedia) Dimesso dall’ospedale psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare sua moglie. Una vicina si offre di aiutarlo.

Stasera su Iris:

19:15 – “Miami vice” (Telefilm)

20:05 – “Walker texas ranger” (Telefilm)

21:00 – “La casa stregata” (Film-commedia) Il bancario milanese Giorgio, trasferito da Roma, cerca una cosa in cui abitare con la sua ragazza. Trova una bella villa ad un prezzo vantaggioso, ma non sa che è infestata dai fantasmi.

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – “Cambio di gioco” (Film-commedia)

21:10 – “Miracolo di Manhattan” (Film-commedia) Emily Merkle si fa assumere nel reparto di giocattoli del magazzino Finley. Con un pizzico di magia, farà scoccare la scintilla tra Holly, alla ricerca di un regalo, e Jake.

Stasera su Real Time:

19:15 – “Cortesie per gli ospiti” (Reality)

21:10 – “Bake off Italia stelle di Natale” (Reality)

23:45 – “Er: storie incredibili” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

19:20 – “Person of interest” (Telefilm)

21:00 – “The big bang theory” (Telefilm)

21:00 – Unknown: senza identità” (Film-azione) Berlino: un uomo si risveglia dal coma dopo un brutto incidente. E scopre che la moglie non ricorda affatto di lui e che un uomo ha rubato la sua identità.

Stasera in Tv, venerdì 28 dicembre: tutti i film dei canali Premium Cinema e Sky Cinema

Stasera su Premium Cinema:

18:50 – “L’amore non va in vacanza” (Film-commedia)

21:15 – “Pure country: una canzone nel cuore” (Film-drammatico)

22:50 – “Cinquanta sfumature di nero” (Film-erotico)

Stasera su Premium Cinema Energy:

19:25 – “Johnny Mnemonic” (Film-fantascienza)

21:15 – “Blood diamond: diamanti di sangue” (Film-drammatico)

23:45 – “The diparted: il bene e il male” (Film-poliziesco)

Stasera su Premium Cinema Emotion:

19:10 – “John Q.” (Film-drammatico)

21:15 – “Bounce” (Film-drammatico)

23:15 – “Shakespeare in love” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Uno:

19:20 – “I delitti del Barlume: il battesimo di Ampelio” (Film-giallo)

21:15 – “Red sparrow” (Film-azione)

23:40 – “Peter Rabbit” (Film-animazione)

Stasera su Sky Cinema Hits:

19:30 – “Blizzard” (Film-fantastico)

21:45 – “Natale da chef” (Film-commedia)

23:00 – “Un Natale con i fiocchi” (Film-commedia)

Stasera su Sky Cinema Max:

18:20 – “Transformers: l’ultimo cavaliere” (Film-fantastico)

21:00 – “Il tesoro dell’Amazzonia” (Film-avventura)

22:50 – “Solo per vendetta” (Film-thriller)

Inoltre vi ricordiamo che è possibile anche guardare Film e Serie Tv in streaming, in modo esclusivamente gratuito e legale.