Stefano De Martino, nuovo amore? Pizzicato nella notte con una modella.

Dopo la sua rottura con Belen Rodriguez si è vociferato in diverse occasioni di presunti amori che lo vedono protagonista, ma nella realtà non ci sono state concrete storie d’amore. Il famoso ballerino, però, dal momento che è passato ormai diverso tempo dalla cocente rottura, potrebbe essere ora pronto a ripartire. Con ancora più entusiasmo di prima. Nelle ultime ore si sta vociferando, in maniera anche piuttosto insistente, di una sua nuova love story.

Come immortalato dai fotografi della rivista “Chi”, che ha poi condiviso le immagini, il ballerino napoletano è stato beccato di notte con la modella Chiara Scelsi. La rivista si è limitata a parlare di “un’amicizia femminile dai contorni intriganti”. Sarebbe un rapporto agli albori nato durante una notte milanese, anche se non se ne conoscono, per ovvie ragioni, ancora i dettagli

Per conoscere in tempo reale tutto quello che riguarda la vita privata di Stefano De Martino e per essere aggiornato sugli sviluppi della sua carriera, allora CLICCA QUI!

Stefano De Martino, nuovo amore per lui?

Chiara Scelsi è una famosa modella, lanciata in questo settore all’età di 19 anni da Karl Lagerfeld. E’ praticamente una icona del noto brand “Dolce & Gabbana” e potrebbe essere lei la nuova fiamma del tanto ambito napoletano. Ovviamente, in questo caso, è ancora troppo presto per sbilanciarsi, sia in un senso che nell’altro, ma è da registrare il fatto che il ballerino, nelle foto di “Chi”, appaia piuttosto felice e sereno. Aumenta la curiosità e, trattandosi di due personaggi famosi, è probabile che la verità ufficiale venga fuori a breve.

Leggi anche -> Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati: erano proprio lì