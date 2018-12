Dopo anni di fidanzamento l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini e Beatrice Vialli si sposano? La proposta di matrimoni sui social è alquanto singolare.

Marco Fantini e Beatrice Vialli si sposano? Magari succederà un giorno, ma attualmente la data del matrimonio non è stata ancora fissata. Un passo importante per l’affiatata coppia che entrambi vorrebbero fare e che i fan tanto aspettano. Poco fa poi, un messaggio scritto su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne fa sognare i seguaci della coppia. Per pochi attimi, se ci si ferma ad una lettura distratta, sembra proprio che Marco abbia deciso di prendere in sposa Beatrice. Alzati gli occhi sulla foto però si capisce il vero senso di ciò che ha scritto. C’entra in tutto questo sua figlia, la piccola Bubi, ritratta spesso in foto con il papà su Instagram.

Una proposta di matrimonio simpatica

Marco Fantini infatti ha pubblicato una foto amorevole con la sua piccola bimba. Qui si evince tutto l’affetto che lega un padre ad una figlia. La frase utilizzata però ha mandato in estasi per qualche istante i fan della coppia Marco e Beatrice: “Le ho chiesto di sposarmi… lei ha risposto così”. I fan speravano tanto che questa frase Marco l’avesse rivolta alla sua amata Beatrice e invece non è stato così. Ecco quali sono stati i messaggi più frequenti sotto alla foto di Marco e sua figlia: “Non avevo fatto caso alla foto. Ho solo letto la descrizione. Pensavo fosse giunta l’ora, Beatrice. Poi ho visto Bubi e ho perso le speranze”; “Ma lo hai chiesto alla donna della tua vita sbagliata!”; “Chiedilo alla Bubi più grande”; “Lo hai chiesto alla tua principessa, quella delle favole. Poi arriverà la donna reale, quella della tua vita. È una delle più belle fotografie che abbia mai fatto, dove si coglie l’amore non tanto in un bacio, ma in un abbraccio”. Dunque Marco e Beatrice sicuramente un giorno si sposeranno, ma quel giorno, purtroppo per i fan, non è ancora arrivato.

