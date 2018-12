Walter Nudo risponde all’offesa di Francesco Facchinetti

È scontro social tra Walter Nudo e Francesco Facchinetti. Il vincitore del terza edizione del Grande Fratello Vip risponde, infatti, all’insulto del deejay Francesco. Ma cosa è successo esattamente? Bene, ve lo spieghiamo subito. Nei giorni scorsi, è apparso un video sul profilo ufficiale di Francesco, in cui insulta Walter Nudo. Ecco le testuali parole: “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di..”. Purtroppo non si è riusciti ad andare oltre, perché il video si è bruscamente interrotto. Da quel momento, quindi, sono stata tantissime le ipotesi sul motivo di tale appellativo. Dal momento che non risulta affatto un litigio tra i due. Nessuno si è espresso al riguardo. Nemmeno Francesco che, appunto, in nessun modo ha tentato di giustificarsi.

Walter Nudo, la sorprendente risposta all’offesa di Francesco Facchinetti

Dunque, come dicevamo pocanzi, dopo l’offesa pubblica, Francesco Facchinetti non è per nulla intervenuto. Né per chiarire, né per scusarsi. Insomma, nulla di nulla. E, così, Walter Nudo, in vacanza a Capri, ha deciso di dire la sua. L’attore, infatti, racconta di aver conosciuto Francesco anni fa, ai tempi della sua partecipazione al Festival di Sanremo insieme al padre. Da quel momento non si sono più incrociati. Nonostante, però, Walter continui a provare grande stima nei confronti del produttore discografico, non capisce cosa abbia fatto per meritarsi tale appellativo. La perplessità di Nudo è ben visibile nelle diverse stories. Insomma, non ha parole ma non ha nemmeno la minima idea di cosa possa essere successo. “Niente, gli auguro buon Natale”, così conclude Walter il video. Noi tutti siamo in attesa di nuovi sviluppi.