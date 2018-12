Wanda Nara e un look importante per le feste: il lato b è prorompente, forse troppo e i fan gridano al ritocco con Photoshop.

Wanda Nara fa sempre parlare di sé. La compagna di Mauro Icardi, dopo aver sfoggiato degli abiti straordinari per le festività natalizie, qualche istante fa ha pubblicato su Instagram delle foto di lei con un mini dress argentato da capogiro. Lo stile è quasi metallico, molto aderente e con una scollatura importante sulla schiena. Ma soprattutto un lato B fin troppo prorompente.

Leggi anche –> Wanda Nara sfoggia il look per Natale: abito rosso e scollatura pazzesca

Wanda Nara esagerata su Instagram

Le immagini ovviamente hanno sconvolto i fan che, ben contenti, hanno ammirato il look di Wanda Nara. Le foto pubblicate sono tre. Nella prima si vede la showgirl prendere in mano una bottiglia di champagne nella sua cucina da una bottigliera piuttosto ricca. Già lì lo sguardo ammaliante, il rossetto rosso e l’abito così aderente hanno fatto impazzire i fan che hanno premiato questa foto con altri 140 mila like. Non contenta Wanda Nara ha pubblicato da poco altre due foto. Una in cui lei è seduta di schiena e guarda verso l’obiettivo con aria piuttosto sensuale e seducente. Colpisce lo spacco sulla schiena, non particolarmente esagerato, ma comunque interessante per tutti i suoi fan. L’ultima foto poi eh quella più clamorosa perché Wanda Nara nuovamente alla bottigliera e sta nuovamente per prendere una bottiglia di champagne.

Per sapere tutto sui gossip e le ultimissime di Wanda Nara e i personaggi più amati dello spettacolo? CLICCA QUI!

Instagra, Wanda Nara e photoshop? I fan lo notano subito

In questo caso il suo lato B è decisamente molto prorompente. Non mancano però i fan che giustamente hanno notato come potrebbe esserci stato qualche ritocchino di Photoshop. Se Infatti si guarda a ciò che c’è dietro Wanda Nara, ossia quello che sembra un forno, si vede che è la linea è decisamente spostata. Come se, appunto, ci fosse stato un ritocco con un programma di modifica immagini per dare ancora più volume al lato B della bellissima showgirl. Che sia vero o falso poco importa. L’occhio cade ovviamente su questo particolare così esagerato da risultare quasi appunto un gioco ottico di Photoshop. In ogni caso la showgirl ha ottenuto una pioggia di like che continueranno a crescere.