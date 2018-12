View this post on Instagram

Ci siamo… anche quest’ anno si sta spegnendo, ma questa volta, voglio fare una promessa a me stesso… Non voglio più avere paura di vivere a pieno quello che sento, non voglio rimpianti. Voglio entrare in questo nuovo anno a testa alta, fiero, spalle dritte… dritto a prendermi tutta la felicità che mi si presenterà davanti, ho pagato caro sofferenze che non mi meritavo… la vita ti cambia, ho lottato tanto con me stesso più che con qualsiasi altro… Tra pochi giorni varcherò la porta di questo nuovo anno e giuro, giuro… su quel che ho di più caro, che lascerò tutto lo zaino fuori dalla porta, entrerò solo io… con il sogno di un bambino, quello di essere felice. É una promessa a me stesso. #saudade -Staff