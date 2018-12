Belen Rodriguez immortalata per una campagna promozionale di Jadea Intimo su una terrazza. La modella argentina è in intimo, coperta a malapena da un giubbino di jeans. Con il freddo di dicembre, non è proprio indicato starsene al balcone, ma Belen Rodriguez sfida tutti anche le bassissime temperature. Temperature che si alzano di colpo quando pubblica la foto su Instagram. In pochi minuti raggiunge un record di ‘mi piace’ e commenti. Tutti complimenti. Nemmeno una voce fuori dal coro che sottolinea qualche difetto o simili. Difetti? E dove? In effetti, questa è una delle foto più belle che Belen Rodriguez abbia pubblicato fino ad adesso sul proprio profilo.

Belen Rodriguez in terrazza: per questo ha trascorso un Natale con la febbre?

Non sappiamo se questa sia una foto di qualche giorno fa oppure no. Se sì, abbiamo finalmente capito da dove sia spuntata fuori quella fastidiosa febbre proprio nei giorni che precedono il Natale. Ve l’abbiamo raccontato in un recente articolo: Belen ha postato una storia Instagram in cui diceva di avere la febbre. Sì, la febbre nel periodo di Natale. Anche Alfonso Signorini, del resto, aveva annunciato di festività poco godute da parte della showgirl argentina.

Insomma, bisognerebbe che stesse più attenta alla salute. Un po’ di febbre non è niente di che, sia chiaro. Tuttavia, se continua di questo passo non si sentirà mai meglio. Così, se a Natale è stata colpita da questo malore, almeno potrebbe sperare di star bene per Capodanno. Una data da festeggiare in armonia con tutta la famiglia e gli amici. E, magari, anche con qualcuno di ‘speciale’. Qualcuno che potrebbe rientrare a far parte della sua vita, o che ci entra per la prima volta per non uscirne mai più. Chissà, staremo a vedere…