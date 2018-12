Cecilia e Ignazio, quante coccole nel letto: il video da urlo su Instagram.

Siamo sl cospetto di una delle coppie più social in senso assoluto. I due, infatti, non perdono mai l’occasione di mostrare al mondo dei social quanto siano felici insieme, forse anche per le tante polemiche generate dalla nascita di questa love story. Nata, infatti, all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” tra tante polemiche, perché l’argentina era ancora fidanzata con Francesco Monte, l’avventura procede alla grande.

Proprio nelle ultime ore il figlio del famosissimo ciclista ha condiviso sui suoi canali social un video che vede la coppia impegnata in effusioni amorose a letto, in un momento di grande intimità. La stessa storia, poi, è stata ricondivisa anche dalla sorella di Belen.

Cecilia e Ignazio, momenti di grande amore a letto

Nel video in questione e che di seguito vi proponiamo si vede la coppia mentre si scambia reciproche attenzioni e coccole. Spettatore d’eccezione, per così dire in maniera ironica, il cane, che sul letto ha guardato i due in momenti che, in via teorica, dovrebbero essere di intimità.

Tanti sorrisi, dunque, per la coppia, che davvero pare stia vivendo un vero e proprio idillio di amore. A dispetto, invece, di quelli che li accusavano, inizialmente, che la loro storia fosse tutta una trovata mediatica. A questo punto, dunque, è lecito attendersi che tra i due possa trattarsi di vero amore e non di una fiamma di poco conto.

