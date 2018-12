Cecilia Rodriguez, dedica piena d’amore per Belen e Jeremias

I fratelli Rodriguez sono davvero molto affiatati tra di loro. Lo sappiamo abbastanza, ormai. Tra i 3 ragazzi, com’è giusto che sia, c’è un legame davvero unico e indissolubile. Ne abbiamo avuto testimonianza l’anno scorso, quando i fratelli di minori di Belen parteciparono alle seconda edizione del Grande Fratello Vip. E la showgirl argentina entrò in casa proprio per fare una sorpresa ad entrambi. Ma non è finita qui. Perché Cecilia, poche ore fa, ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una dedica per loro. Parole davvero dolcissime e che avranno toccato sicuramente il cuore di tutti i suoi followers. Così come ha toccato il cuore di Belen.

Cecilia Rodriguez, dedica per Belen e Jeremias: “Che nessuno vi faccia del male”

Anche quest’anno le feste natalizie in casa Rodriguez sono state esplosive. Belen, infatti, nonostante la febbre, è riuscita a riunire tutta la famiglia a casa sua. Un Natale unico, insomma. E, così, per sigillare ancora di più il magico rapporto con i suoi fratelli, Cecilia ha voluto dedicare delle dolci parole. “Volevo soltanto dirvi, che vi amo con tutto il mio cuore è anche se spesso non ve lo dico, siete la cosa più bella che Papà è mamma hanno creato. Che nessuno vi faccia mai del male, Perché la Chechu sapete cosa fa… Chi ha la fortuna di avere un fratello/a, é meglio di avere un super eroe”, queste sono le parole che Cecilia scrive come didascalia ad una foto che la ritrae insieme a Belen e Jeremias. Naturalmente, non è tardata la reazione di Belen: “Ti amo. Smettila di farmi piangere”. Insomma, un rapporto davvero unico e indissolubile. Complimenti!